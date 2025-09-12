فرنسا: المجاعة في غزة والاستيطان في الضفة غير مقبولين ويجب زيادة الضغط على إسرائيل

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أنّ المجاعة في غزة والاستيطان في الضفة غير مقبولين ويجب زيادة الضغط على إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وجددت وزارة الخارجية الفرنسية خلال الشهور الماضية تحذيراتها من المخاطر الإنسانية البالغة في قطاع غزة، حيث نبهت إلى توسّع العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الوسطى والجنوبية، مما أدى إلى تشريد آلاف المدنيين، وشكّل خطرًا محدقًا لانتشار المجاعة.

وكانت فرنسا من أوائل الدول التي دعت لرفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير معرقل.