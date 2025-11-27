الـ var يلغي هدفا وركلة جزاء بلقاء البرازيل وإيطاليا فى مونديال الناشئين

ألغي حكم مباراة البرازيل وإيطاليا هدفا أحرزه لاعب السيلساو ورفض إحتساب ركلة جزاء لـ الآتزوري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين قطر 2025.



وسجل منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاما هدفا فى الدقيقة 62 عن طريق ضربة رأسية إلا أن الحكم المساعد رفع الراية بداعي التسلل.



وعاد حكم اللقاء إلي تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة بعدما أشهر مدرب منتخب البرازيل كأس التحدي ورفض الحكم إحتسابها بداعي التسلل للاعب السليساو.



وفي الدقيقة 66 رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب إيطاليا بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو بناءا على طلب مدرب الآتزوري عقب سقوط لاعب إيطاليا داخل منطقة الجزاء للبرازيل.



كان منتخب النمسا تأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين.



بينما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.