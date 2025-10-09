كفر الشيخ: إحالة أي معلم يستخدم عصا أو خرطوم في المدرسة للشئون القانونية

قررت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة أي معلم ثبت حيازته أو استخدامه "عصا أو خرطوم" أو ما شابه ذلك أثناء اليوم الدراسي للشئون القانونية هو ومدير مدرسته باعتباره مسئولا مباشرا عن السماح بوجود تلك الأدوات في المدرسة مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الإثنين معا.

وشددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على عدم السماح مطلقا باستخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي تجاه الطلاب والطالبات، الحظر التام لحيازة أو استخدام العصا أو الخرطوم أو أي أدوات مشابهة داخل المدارس أو أثناء العملية التعليمية.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة نسب الحضور، والتقييمات والواجبات، وعدم منح أي طالب درجات دون الالتزام بالحضور الفعلي، كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس تشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز للمعلمين داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية، مشددًا على أنه لن يكون مقبولًا وجود أي عجز لمدرسي المواد الأساسية لأي مرحلة داخل أي مدرسة.