موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى بذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية

وتنطلق المباراة يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجارى في تمام الساعه السادسة مساء بإستاد القاهرة.





ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الخميس، استعدادا للمباراة، وذلك بعد عودة الفريق من الراحة التي منحها لهم المدير الفنى البلجيكى فيريرا.



أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و مانوهي ولديتساديك حكم رابع.



