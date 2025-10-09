كريم رمزي: يجب اعداد المنتخب بمواجهات دولية قوية قبل المونديال

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القسم الرياضي

أبدى الإعلامي كريم رمزي، بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، عقب الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال بالأمس.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بجدارة، استحق منتخب مصر تحت قيادة حسن التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد أداء رائع على مدار مشوار التصفيات كاملة.

وأضاف: المنتخب الوطني حقق انجاز عظيم بقيادة حسام حسن في التأهل إلى كأس العالم، فحسام حسن كلاعبا وأيضا كمدربا نجح في التأهل إلى كأس العالم، وهذا انجاز عظيم لمدرب يدرك جيدا قيمة منتخب مصر.

وتابع: الفترة المقبلة مهمة للغاية لمنتخب مصر، ويجب يجب اعداد المنتخب الوطني بمواجهات دولية قوية قبل كأس العالم أمام منتخبات من التصنيف الأول.

وأردف: حسام حسن سيغير من طريقته الفنية امام كبار منتخبات أفريقيا، وأيضا في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وتوقعاتي أن منتخب مصر من أقوى المرشحين لحصد امم إفريقيا المقبلة.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: محمد صلاح اكد انه يقدم للمنتخب كما يقدم لليفربول ورد على كل المشككين، فصلاح يفصله 6 أهداف فقط لاعتلاء لقب الهداف التاريخي للفراعنة.

