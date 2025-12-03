ندوة أدبية ثرية لمناقشة كتاب «الذي لم يخرج» بنادي الأدب بطنطا

نظّم نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا، برئاسة الشاعر البيومي محمد عوض، ندوة أدبية ثرية لمناقشة كتاب «الذي لم يخرج» للدكتور طارق عمار، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بقاعة الندوات بالمركز الثقافي بطنطا، بحضور نخبة من الأدباء والمهتمين بفنون المسرح، منهم المهندس سمير زيدان مصمم الديكور المسرحي.

وتناول اللقاء تحليلًا معمّقًا للنصين المسرحيين الواردين في الكتاب؛ حيث ناقش الحضور النص الأول «الذي لم يخرج» الذي يعيد إحياء سيرة العارف بالله سيدي حسن الزوق، مقدّمًا جانبًا من حياته الروحية ومسيرته المتفردة، في إطار درامي يجمع بين البعد الصوفي والبعد الإنساني، وهو النص الحاصل على جائزة المجلس الأعلى للثقافة.



أما النص الثاني «الملاح»، فركزت المناقشة على ما يقدمه من رؤية درامية موسّعة لأحداث الحملة الفرنسية على مصر، عبر إعادة قراءة تلك المرحلة التاريخية من زاوية إنسانية ومسرحية جديدة، وهو النص الفائز بجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري.

أدار الندوة الكاتب محمد زكي، وشارك فيها الكاتب المسرحي عبد القادر إبراهيم، والناقد المسرحي الدكتور محمد علاء الخطيب، حيث قدّما رؤى نقدية سلطت الضوء على البنية الدرامية للنصين، وتوظيف الكاتب للتراث والتاريخ والشخصيات الشعبية، مؤكدين قدرة الدكتور طارق عمار على المزج بين التوثيق الفني والمتعة المسرحية.