قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة أدبية ثرية لمناقشة كتاب «الذي لم يخرج» بنادي الأدب بطنطا

رواد نادي الأدب بطنطا
رواد نادي الأدب بطنطا
الغربية أحمد علي

نظّم نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا، برئاسة الشاعر البيومي محمد عوض، ندوة أدبية ثرية لمناقشة كتاب «الذي لم يخرج» للدكتور طارق عمار، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بقاعة الندوات بالمركز الثقافي بطنطا، بحضور نخبة من الأدباء والمهتمين بفنون المسرح، منهم المهندس سمير زيدان مصمم الديكور المسرحي.

نادي الأدب بطنطا 

وتناول اللقاء تحليلًا معمّقًا للنصين المسرحيين الواردين في الكتاب؛ حيث ناقش الحضور النص الأول «الذي لم يخرج» الذي يعيد إحياء سيرة العارف بالله سيدي حسن الزوق، مقدّمًا جانبًا من حياته الروحية ومسيرته المتفردة، في إطار درامي يجمع بين البعد الصوفي والبعد الإنساني، وهو النص الحاصل على جائزة المجلس الأعلى للثقافة.


أما النص الثاني «الملاح»، فركزت المناقشة على ما يقدمه من رؤية درامية موسّعة لأحداث الحملة الفرنسية على مصر، عبر إعادة قراءة تلك المرحلة التاريخية من زاوية إنسانية ومسرحية جديدة، وهو النص الفائز بجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري.

أخبار الغربية 

أدار الندوة الكاتب محمد زكي، وشارك فيها الكاتب المسرحي عبد القادر إبراهيم، والناقد المسرحي الدكتور محمد علاء الخطيب، حيث قدّما رؤى نقدية سلطت الضوء على البنية الدرامية للنصين، وتوظيف الكاتب للتراث والتاريخ والشخصيات الشعبية، مؤكدين قدرة الدكتور طارق عمار على المزج بين التوثيق الفني والمتعة المسرحية.

اخبار محافظة الغربية رواد نادي الأدب بطنطا ندوه أدبية ثرية توعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

منتخب مصر

هيثم شعبان: حسام حسن "مصنوع".. وعماد متعب أكثر موهبة

عواد

ميدو: أحمد عبد الرؤوف أخطأ في تعامله مع عواد

منتخب مصر

تعادل مخيب للآمال.. خبير تحكيمي يعلق على أداء منتخب مصر أمام الكويت

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد