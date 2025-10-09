نادر السيد: حسام حسن لابد أن يبقى حتى كاس العالم 2026

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابٌ، على تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، عقب الفوز بالأمس على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنماج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تأهل منتخب مصر لكأس العالم ليس الإنجاز في حد ذاته، وهذا يعد أمرًا طبيعيا ، منتخب مصر يمتلك كروي كبير على المستوى الإفريقي ولكن علينا أن ننظر إلى ماذا بعد التأهل للمونديال.

وأضاف: حسام حسن أثبت جدارته مع منتخب مصر وهو يتمتع بشخصية قوية وصارمة مع اللاعبين، قد تختلف مع بعض قرارات حسام حسن الفنية، لكن هو مدير فني مميز، وكان لاعبًا قدم الكثير لمصر، والآن يقود المنتخب لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم

وتابع نادر السيد قائلا: أطالب بالحفاظ على الاستقرار الفني لمنتخب مصر و يجب أن تعطي المدرب الأمان بأهميته الكبيرة في المنتخب والخروج بمؤتمر صحفي للحديث عن استمرار حسام حسن مع منتخب مصر لكأس العالم مهما كانت نتائج أمم أفريقيا، ولا بد أن يبقى التؤام إلى كأس العالم 2026.