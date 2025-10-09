هاني رمزي: أشعر أن هناك أشخاص غير سعداء بتأهل المنتخب للمونديال

أبدى هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، سعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة بالأمس في التصفيات.

وقال رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباراة منتخب جيبوتي لم تكن قوية، ولكن في النهاية حققنا ما أردناه هو التأهل إلى كاس العالم 2026، وبدون أي حسابات معقدة.

وأضاف رمزي: التأهل لكأس العالم هذه المرة هو الأسهل في التاريخ، ولكن حسام حسن قدم مباريات قوية على مدار التصفيات، وأدعم استمراره حتى كأس العالم المقبل لأنه أثبت كفاءته وجدارته بذلك.

وأردف: اشعر ان هناك اشخاص غير سعداء بتأهل المنتخب للمونديال، ولكن علينا أن نفكر في كأس العالم، وتكون بطولة أمم إفريقيا المقبلة بروفة قوية لذلك، ومن الطبيعي أن يصل منتخب مصر إلى كأس العالم بعد التعديلات الجديدة للتصفيات.