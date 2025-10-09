اندلاع حريق في منزل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.. ماذا حدث؟

نشب حريق في منزل نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الواقع في منطقة لا موراليخا السكنية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن في سقف الساونا في الطابق والذي احترق بالكامل، وتم الاتصال بالطوارئ الساعة 11:00 صباحًا.

وأضافت أنه تم الاستعانة بفريقي إطفاء من بلدية مدريد إلى موقع الحادث، وتمكنا من السيطرة على النيران وتهوية الغرف المتضررة.

ولفتت إلى طابقان من المنزل امتلأ بالدخان ، ولم تُبلغ عن أي إصابات أو حالات تسمم.

وأشارت إلى أن نجم ريال مدريد لم يكن في المنزل وقت الحادث، حيث يتواجد مع المنتخل البرازيلي، وتشير التكهنات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.