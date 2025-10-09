الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب الخربة بمحافظة شمال سيناء

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، وخاصة في سيناء، انتهت وزارة الشباب والرياضة من أعمال تطوير ملعب مركز شباب الخربة بمحافظة شمال سيناء.

تم تنفيذ المشروع من خلال الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، والإدارة العامة للإنشاءات الشبابية، وبالتنفيذ من شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الوزارة لتحسين وتحديث المنشآت الشبابية والرياضية في شمال سيناء، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية ودعم طاقات الشباب في المناطق الحدودية.