البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
اقتصاد

التمثيل التجاري: شركة إماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في مصر بمجال إدارة محطات الحاويات

وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء
وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء
ولاء عبد الكريم

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في دبي برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبدالتواب، اجتماعًا بين الفريق المهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، و فريد بلبواب – الرئيس التنفيذي لشركة Gulftainer الإماراتية، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بحضور  السفير عصام عاشور – سفير جمهورية مصر العربية لدى الإمارات العربية المتحدة، و السكرتير الثالث التجاري حسين عبدالمنعم حسين – نائب رئيس المكتب التجاري بدبي.

جاء الاجتماع على هامش مشاركة الفريق المهندس كامل الوزير في فعاليات مؤتمر النقل البحري العالمي المنعقد بدبي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، حيث استعرض  فريد بلبواب تطلعات الشركة في السوق المصري وخطتها الاستثمارية التي تصل إلى مليار دولار أمريكي، للاستثمار في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد، الإسكندرية، دمياط). وتعد شركة Gulftainer من الشركات الرائدة عالميًا، حيث تقدم خدماتها اللوجستية في 10 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير – وزير الصناعة والنقل، على الأهمية الاستراتيجية لدخول الشركة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن موقع مصر الفريد على الممرات الملاحية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، يجعل من مصر وجهة مثالية لمثل هذه الاستثمارات الكبرى. كما رحب سيادته باهتمام الشركة، مشددًا على أن الفرص الاستثمارية المتاحة تمتد لتشمل مختلف الموانئ والمناطق اللوجستية، وليس فقط ميناءي دمياط أو الإسكندرية، وهو ما يتناسب مع حجم وإمكانات شركة Gulftainer.

كما تم الاتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة مصر قريبًا، للتعرف ميدانيًا على فرص الاستثمار ودراستها عن قرب بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري بدبي، تمهيدًا لتوقيع العقود والبدء في إدارة وتشغيل إحدى محطات الحاويات والمناطق اللوجستية بما يتناسب مع تطلعات الشركة وحجمها الاستثماري.

وفي هذا الصدد أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري  أن استثمار الشركة في مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الإماراتية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من زخم متزايد ونمو مستمر.

 21.8 مليار دولار استثمارات إماراتية في مصر

وأضاف الشريف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل أحد أعمدة هذه الشراكة الاقتصادية، حيث بلغت حتى نهاية شهر فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على نحو 2139 شركة، بما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات.

وزير الصناعة والنقل التمثيل التجاري مصر الإمارات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

وزير العدل يشيد باعتراض الرئيس على المادة السادسة.. والعمل بالإجراءات الجنائية من أكتوبر 2026

هشام حسين

برلماني: جهود صندوق مكافحة الإدمان تؤكد جدية الدولة لحماية الشباب

الدكتورة إيناس عبد الحليم

برلمانية: "HFMD" فيروس موسمي.. والوقاية تبدأ من المنزل قبل المدرسة

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد