التمثيل التجاري: شركة إماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في مصر بمجال إدارة محطات الحاويات

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في دبي برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبدالتواب، اجتماعًا بين الفريق المهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، و فريد بلبواب – الرئيس التنفيذي لشركة Gulftainer الإماراتية، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بحضور السفير عصام عاشور – سفير جمهورية مصر العربية لدى الإمارات العربية المتحدة، و السكرتير الثالث التجاري حسين عبدالمنعم حسين – نائب رئيس المكتب التجاري بدبي.

جاء الاجتماع على هامش مشاركة الفريق المهندس كامل الوزير في فعاليات مؤتمر النقل البحري العالمي المنعقد بدبي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، حيث استعرض فريد بلبواب تطلعات الشركة في السوق المصري وخطتها الاستثمارية التي تصل إلى مليار دولار أمريكي، للاستثمار في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد، الإسكندرية، دمياط). وتعد شركة Gulftainer من الشركات الرائدة عالميًا، حيث تقدم خدماتها اللوجستية في 10 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير – وزير الصناعة والنقل، على الأهمية الاستراتيجية لدخول الشركة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن موقع مصر الفريد على الممرات الملاحية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، يجعل من مصر وجهة مثالية لمثل هذه الاستثمارات الكبرى. كما رحب سيادته باهتمام الشركة، مشددًا على أن الفرص الاستثمارية المتاحة تمتد لتشمل مختلف الموانئ والمناطق اللوجستية، وليس فقط ميناءي دمياط أو الإسكندرية، وهو ما يتناسب مع حجم وإمكانات شركة Gulftainer.

كما تم الاتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة مصر قريبًا، للتعرف ميدانيًا على فرص الاستثمار ودراستها عن قرب بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري بدبي، تمهيدًا لتوقيع العقود والبدء في إدارة وتشغيل إحدى محطات الحاويات والمناطق اللوجستية بما يتناسب مع تطلعات الشركة وحجمها الاستثماري.

وفي هذا الصدد أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري أن استثمار الشركة في مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الإماراتية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من زخم متزايد ونمو مستمر.

21.8 مليار دولار استثمارات إماراتية في مصر

وأضاف الشريف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل أحد أعمدة هذه الشراكة الاقتصادية، حيث بلغت حتى نهاية شهر فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على نحو 2139 شركة، بما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات.