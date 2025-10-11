الديهي: ما فعله الرئيس السيسي ورجال المخابرات سيسجله التاريخ بحروف من نور.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تبذل جهودا منذ عامين وليس لها سوى القضية الفلسطينية ولم تكتفي بعمل مظاهرات بالقول فقط، وإنما شملت الأفعال بالضغط على كل الأطراف.

وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المفاوضات أكثر تكلفة ومشقة من الحرب نفسها.

وتابع: رجال المخابرات العامة المصرية نقدم لهم تحية تقدير وعرفان لهم، والتاريخ سيسجل من نور ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال المخابرات المصرية، فالإنجاز الذي حققناه لا يقل إنجازا عما جرى في كامب ديفيد.

وأشار إلى أن الكل الآن يشكر مصر في فلسطين، بمجرد ما تم الإعلان عن نجاح الخطة والتوقيع على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وتابع: عاد أكثر من نصف مليون فلسطيني من الجنوب والوسط إلى الشماع في قطاع غزة.