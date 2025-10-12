أرض ميت عقبة كانت مُهدّدة بالسحب.. أمين صندوق الزمالك: تجاوزنا مديونيات 17 مليون جنيه للأوقاف

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن أرض النادي في ميت عقبة كانت مهددة بالسحب بسبب المديونيات.

وقال المندوه في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "عندما جئنا في المجلس الحالي في عام 2023، واجهنا أزمات مالية لا حصر لها على كافة المستويات".

وأضاف: "كانت من الأزمات التي واجهناها مديونيات في فرع ميت عقبة لصالح وزارة الأوقاف، وكانت على وشك السحب لعدم سداد المديونيات".

وتابع: "تدخلنا وكنا نعلم بوجود هذه الأزمة لصالح وزارة الأوقاف، وكانت هناك مديونيات تُقدّر بـ17 مليون جنيه لصالح الأوقاف".

وأردف: "نجحنا في التدخل سريعًا وقمنا بحل هذه الأزمة مع وزير الأوقاف حين ذاك، وقمنا بدفع 17 مليون جنيه مديونيات من المجالس السابقة لنادي الزمالك".