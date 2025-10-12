مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير مروّع بطريق القصير

لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث سير مفجع اليوم، أثناء سيرهم على أحد الطرق المؤدية من مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث جرى نقل الجثامين إلى مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد ملابسات الواقعة.

و الضحايا هم:

إبراهيم حجاج علي مبارك، 31 عامًا.

منى حجاج علي مبارك، 35 عامًا.

علي حجاج علي مبارك، 37 عامًا.

أيمن علي مبارك خليل، 49 عامًا.

ممدوح محمد أحمد مبروك، 46 عامًا.

فاطمة كامل حسين، 53 عامًا.

وجميعهم من المقيمين بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

إجراءات رسمية

باشرت الجهات الأمنية والمرورية المختصة المعاينة الأولية لموقع الحادث ورفعت الآثار الفنية من مسرح الواقعة، تمهيدًا لإعداد تقرير تفصيلي بالأسباب المرجحة، وما إذا كانت ناتجة عن السرعة أو انفجار إطار أو عطل فني أو سوء أحوال الطريق.

تتولى النيابة المختصة الإشراف على إجراءات التصرف في الجثامين، واستكمال مناظرات الطب الشرعي وفقًا للإجراءات المتبعة.