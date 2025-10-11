أهالي الإسكندرية والغردقة يشكرون الرئيس السيسي على جهود وقف إطلاق النار بغزة.. فيديو

وجه عدد من مواطني محافظة الإسكندرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده المبذولة في دعم القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والحرب على غزة.

وأكد المواطنون في لقاء مصور على قناة "تن" أن الرئيس السيسي طاف العالم كله لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي غزة من موطنهم، فكان الرئيس السيسي هو السند والداعم لهذه القضية.

وأضافوا أن مصر موقفها واضح من القضية الفلسطينية وتعرضت مصر لضغوطات كثيرة من أجل تصفية القضية ولكن وقفت وصمدت مصر بقوة تجاه هذه الضغوطات.

وتابعوا: هذه المواقف أظهرت قوة الدولة المصرية، ونقدم الشكر لكل الجهات السيادية التي وقفت بجانب أهلنا في غزة.

شكر أهالي الغردقة للرئيس السيسي

كما قدم عدد من أهالي مدينة الغردقة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دوره الفعال في مصر داخليا والمنطقة بالخارج، ودوره في حقن الدماء في غزة.

وتابعوا: فرحتنا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة، ونتمنى أن تعود مرة أخرى كما كانت، ونرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفوز بجائزة نوبل للسلام.