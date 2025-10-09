قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ البحر الأحمر تفتتح المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول التنمية المستدامة بالغردقة

ابراهيم جادالله

افتتحت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان "التنمية المستدامة وطرق الإنتاج وتأثيرها على تنمية المجتمع – تحديات وفرص"، الذي تنظمه جمعية نساء البحث العلمي لتنمية المجتمع بمدينة الغردقة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر 2025، وذلك نيابةً عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا الزراعة والطاقة والغذاء والتصنيع بوصفها ركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب رصد التحديات المجتمعية في مجالات الإنتاج وطرح حلول علمية قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة.

شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الدكتورة فاطمة رمضان عبد العزيز رئيسة جمعية نساء البحث العلمي ورئيسة الجلسة الافتتاحية، والأستاذة الدكتورة هبة شحاتة شحاتة رئيسة المؤتمر، والدكتورة أماني حسين والي رئيسة اللجنة العلمية، والأستاذ عبده محمد عبده علي الباسل أمين صندوق المؤتمر.

وألقت نائب المحافظ كلمة نقلت خلالها تحيات اللواء عمرو حنفي للحضور، مؤكدة دعم المحافظة الكامل للجهود العلمية الرامية إلى ربط البحث الأكاديمي بالتنمية الميدانية، مشيدةً بجهود الجمعية في تنظيم فعالية تجمع بين العلم والتطبيق العملي لخدمة قضايا المجتمع.

وأوضحت "حنا" أن محافظة البحر الأحمر تضع التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والزراعة النظيفة وحماية البيئة، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. كما ثمنت الدور البارز للمرأة المصرية في مجالات البحث العلمي والتنمية، معتبرة أن نجاح مثل هذه المؤتمرات يعكس وعي المجتمع بقيمة المعرفة كقوة دافعة للتقدم.

وتضمن الافتتاح تبادل الدروع التذكارية وشهادات التقدير بين نائب المحافظ وعدد من القيادات وأعضاء الجمعية، تكريمًا لإسهاماتهم في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وانطلقت بعد ذلك الجلسات العلمية المتخصصة، حيث تناولت الجلسة الأولى الأمن الغذائي بين التحديات والفرص، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين الذين ناقشوا موضوعات الزراعة الذكية ودور الزراعة المائية في مواجهة تحديات المياه والأراضي.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى أربعة أيام تتناول محاور حول التنمية المستدامة بين الإنتاج والاقتصاد، والاقتصاد الدائري في قطاع الإنتاج الحيواني، إلى جانب عرض الأبحاث والبوسترات العلمية المشاركة. ويُختتم المؤتمر يوم الجمعة 10 أكتوبر بعرض توصيات ختامية تقدمها الدكتورة أمل محمد عبد الستار، وتوزيع شهادات ودروع التكريم على المشاركين.

وفي ختام الافتتاح، وجهت الدكتورة هبة شحاتة رئيسة المؤتمر الشكر لمحافظ البحر الأحمر على دعمه المستمر، كما أعربت عن تقديرها لنائب المحافظ على حضورها ومشاركتها الفعالة، مؤكدة أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.

