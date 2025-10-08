فنادق الغردقة تشارك السياح الألمان احتفالات مهرجان أكتوبر

نظمت فنادق الغردقة، اليوم الأربعاء، احتفالات مهرجان أكتوبر، بمشاركة آلاف السياح الألمان من نزلاء الفنادق، بمشاركة فرق الأنميشن، في أجواء احتفالية مبهجة حازت على إعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية.



وقال الشيف محمد عباس الشيف العمومي لإحدى الفنادق بالغردقة إن مهرجان اليوم أقيم على البحر بمشاركة السياح الألمان حيث تم تقديم الأكلات الألمانية والسلطة الالمانى والخبز الألمانى البريتزل والفرنكفورت مع المشروبات.

وأشار طه مسعد، مدير أحد فنادق الغردقة، إلى أن مهرجان أكتوبر شارك فيه أكثر من 2000 سائح اغبلهم ألمان وسط أجواء احتفالية مبهجة، حيث تصل نسبة الأشغال اليوم 99%

وأضاف مسعد إلى أن مهرجان أكتوبر من أهم وأقدم المهرجانات التي تقام فى ألمانيا، وأكثرها شهرة في العالم، حيث يبدأ في أول شهر أكتوبر، ويستمر لعدة أيام في شوارع ألمانيا، كجزء من الثقافة الألمانية.