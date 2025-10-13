سفير الأردن بمصر: قمة شرم الشيخ تمثل عنوانا للسلام والاستقرار.. ونعول على القاهرة والرئيس السيسي

قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر السفير أمجد العضايلة، إنّ انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بعد عامين من الإبادة يمثل عنوانا رئيسيا لتكريس دور مصر كدولة راعية لهذا المؤتمر وتحتضن عددا كبيرا من الزعماء العرب والأجانب.

وأضاف في حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تكمن أهمية هذه القمة تكمن في أهمية وجدية العمل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة والبدء في عملية سلام نأمل أن تكون شاملة ليس في قطاع غزة وحسب، بل في الضفة الغربية".

وتابع: "لا يمكن الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويجب أن نستثمر هذا الزخم العالمي وحضور عدد من الزعماء العرب والأجانب لتوقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ التي تشكل عنوان السلام والاستقرار من أجل البدء في مسيرة شاملة تشمل كل المنطقة وليس قطاع غزة فقط".

وأردف: "نعول على الدور المصري وأهمية الرئيس السيسي في استمرار هذا الزخم"، مشددًا، على أن مصر وبلاده يلعبان دورا حيويا ومركزيا منذ بداية رفض التهجير وكل الخطط التي كان يراد بها لتهجير أبناء قطاع غزة.