أحمد موسى يشكر الرئيس على توقيع الاتفاق التاريخي لوقف حرب غزة

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خلال قمة شرم الشيخ للسلام، التي تستضيفها مصر بمشاركة أكثر من 31 رئيسًا وزعيمًا من مختلف دول العالم.

وشهدت القمة، التي تعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب، توقيع وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي في مستهل فعاليات القمة.

وخلال كلمته، أشاد الرئيس دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بأنه قائد عظيم، مؤكدًا أن جهوده كانت حاسمة في إنهاء الحرب في غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال ترامب: “أشكر الرئيس المصري السيسي على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء الحرب في غزة والعمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.”

وأضاف ترامب أن فرقًا ميدانية تعمل في غزة للبحث عن المحتجزين الإسرائيليين، موضحًا أن الولايات المتحدة تتابع الملف بالتنسيق مع شركائها الإقليميين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القمة ستشهد التوقيع على وثيقة شاملة للاتفاق بين إسرائيل وحماس، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لطي صفحة الصراع وفتح آفاق جديدة للسلام في الشرق الأوسط.

وانطلقت اليوم أعمال قمة شرم الشيخ للسلام بحضور عدد كبير من القادة العرب والدوليين، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.