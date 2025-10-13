قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشكر الرئيس على توقيع الاتفاق التاريخي لوقف حرب غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رنا عبد الرحمن

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خلال قمة شرم الشيخ للسلام، التي تستضيفها مصر بمشاركة أكثر من 31 رئيسًا وزعيمًا من مختلف دول العالم.

وشهدت القمة، التي تعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب، توقيع وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي في مستهل فعاليات القمة.

وخلال كلمته، أشاد الرئيس دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بأنه قائد عظيم، مؤكدًا أن جهوده كانت حاسمة في إنهاء الحرب في غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة

وقال ترامب: “أشكر الرئيس المصري السيسي على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء الحرب في غزة والعمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.”

وأضاف ترامب أن فرقًا ميدانية تعمل في غزة للبحث عن المحتجزين الإسرائيليين، موضحًا أن الولايات المتحدة تتابع الملف بالتنسيق مع شركائها الإقليميين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القمة ستشهد التوقيع على وثيقة شاملة للاتفاق بين إسرائيل وحماس، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لطي صفحة الصراع وفتح آفاق جديدة للسلام في الشرق الأوسط.

وانطلقت اليوم أعمال قمة شرم الشيخ للسلام بحضور عدد كبير من القادة العرب والدوليين، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

السيسي شرم قمة السلام مصر ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

المزيد