يا ترى هيبيع لنا أي؟.. عمرو أديب: زيارة ترامب لشرم الشيخ هي الوجه الآخر من عملته مع إسرائيل

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إن ما جرى في إسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس حالة من الود والتقارب الكبير بين الجانبين، مؤكدًا أن "اللي اتعمل في إسرائيل بيقول إننا أصحاب وبنحب بعض"، مشيرًا إلى أن زيارة شرم الشيخ المنتظرة تمثل "الوجه الآخر من العملة"، متسائلًا: "يا ترى هيبيع لنا إيه المرة دي؟".

الإعجاب تجاه إسرائيل

وأضاف أديب أن ترامب ظهر في خطابه أمام الكنيست مفعمًا بالثقة والعظمة، متحدثًا بلغة مليئة بالإعجاب تجاه إسرائيل دون أي إشارة حقيقية إلى السلام أو الملفات الشائكة، معتبرًا أن تلك الزيارة كانت أقرب إلى احتفالية سياسية منها إلى لقاء دبلوماسي متوازن.

وقال الإعلامي عمرو أديب إن هناك ارتباكًا في المواعيد والجدول الزمني للفعاليات الدولية، مشيرًا إلى أن ما حدث في إسرائيل وتل أبيب والقدس أدى إلى تغيير كامل في المواعيد المقررة.