متحدث التعليم: إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير محمد عبد اللطيف، منذ توليه حقيبة التعليم، وضع رؤية شاملة تستهدف تخفيف الأعباء الدراسية وإعادة تركيز التدريس في المرحلة الثانوية على عدد ساعات معتمدة تكفل استيعاب الطلاب.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، أن هذه الرؤية أسفرت عن إعادة هيكلة شاملة للمرحلة الثانوية بجميع صفوفها (الأولى والثانية والثالثة)، بحيث يتم تدريس المواد الدراسية داخل المدارس بشكل متكامل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بشكل عاجل، لضمان توفير عدد ساعات كافٍ للمدرس لشرح المنهج داخل الفصل، بعدما كان ضيق الوقت في السنوات الماضية سببًا في عدم قدرة المعلمين على استكمال المناهج داخل المدارس، ما انعكس على عزوف الطلاب واعتمادهم على الدروس الخصوصية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الهدف الأساسي هو إعادة الدور الحقيقي للمدرسة والمعلم، وضمان التزام الطلاب بالحضور، مع تخفيف الأعباء المالية والمعنوية عن أولياء الأمور من خلال تنظيم العملية التعليمية بشكل أكثر فاعلية.