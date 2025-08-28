متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنّ إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بداية من الصف الأول الثانوي كمادة خارج المجموع في العام المقبل يأتي في إطار توجه الدولة لتدريس هذه المادة في المدارس، موضحا أن هذه المادة لها أهمية كبيرة للغاية في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بالتالي هناك أهمية كبيرة لتوافر هذه المهارات لدى الطلاب في المدارس.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه منذ أكثر من 9 شهور كانت هناك زيارات متكررة لوزير التعليم محمد عبداللطيف إلى اليابان للاستعداد لهذا الأمر مع عدد من المؤسسات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزير وجّه بدراسة شاملة لتحديد أفضل المؤسسات في العالم التي تدرس مادة الذكاء الاصطناعي للطلاب.

وتابع: «في هذا الصدد، هناك تعاون مع اليابان في شراكة استراتيجية وثيقة، ليس فقط في هذه المادة بل في عدد من المجالات الأخرى المتعلقة بالتعليم»، لافتا إلى أن التعاون سيكون من خلال منصة «كيرو» التي تعتبر من أشهر المنصات في اليابان، كما تأتي ضمن أفضل المنصات العالمية التي تقدمها الشركة لتدريس هذه المواد سواء في اليابان أو عدد من الدول الأخرى في العالم.

وواصل: «هذه المنصة سيتم استخدامها لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل، وسيتم من خلالها يتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب، من خلال إنشاء حساب شخصي ورقم سري لكل طالب ليدخل به على هذه المنصة لدراسة المواد، كما أن الامتحان سيكون على هذه المنصة أيضا».