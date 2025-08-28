قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري
متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن
بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل
الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل

شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم
هاجر ابراهيم

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنّ إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بداية من الصف الأول الثانوي كمادة خارج المجموع في العام المقبل يأتي في إطار توجه الدولة لتدريس هذه المادة في المدارس، موضحا أن هذه المادة لها أهمية كبيرة للغاية في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بالتالي هناك أهمية كبيرة لتوافر هذه المهارات لدى الطلاب في المدارس.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه منذ أكثر من 9 شهور كانت هناك زيارات متكررة لوزير التعليم محمد عبداللطيف إلى اليابان للاستعداد لهذا الأمر مع عدد من المؤسسات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزير وجّه بدراسة شاملة لتحديد أفضل المؤسسات في العالم التي تدرس مادة الذكاء الاصطناعي للطلاب.        

وتابع: «في هذا الصدد، هناك تعاون مع اليابان في شراكة استراتيجية وثيقة، ليس فقط في هذه المادة بل في عدد من المجالات الأخرى المتعلقة بالتعليم»، لافتا إلى أن التعاون سيكون من خلال منصة «كيرو» التي تعتبر من أشهر المنصات في اليابان، كما تأتي ضمن أفضل المنصات العالمية التي تقدمها الشركة لتدريس هذه المواد سواء في اليابان أو عدد من الدول الأخرى في العالم.

وواصل: «هذه المنصة سيتم استخدامها لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل، وسيتم من خلالها يتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب، من خلال إنشاء حساب شخصي ورقم سري لكل طالب ليدخل به على هذه المنصة لدراسة المواد، كما أن الامتحان سيكون على هذه المنصة أيضا».

التربية والتعليم التعليم الذكاء الاصطناعي المناهج الدراسية مادة البرمجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدير الترميم بالمتحف الكبير: نسعى للحفاظ على التراث بصيانة المقتنيات الأثرية

أرشيفية

احذر هذه العادات .. تعرّضك لأزمة قلبية|تفاصيل

صورة أرشيفية

ولادك ياكلوا إيه في المدرسة .. وجبات صحية تفيد التلاميذ خلال الدراسة

بالصور

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد