تطوير التعليم: الصندوق يعمل حاليًا على برامج تدريبية تشمل 40 لغة دولية

أكدت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن مشروع «أكاديميات التأهيل للمهن خارج مصر» يمثل خطوة استراتيجية مرتبطة بشكل مباشر بمؤشرات التنمية في مصر، ويستهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الدولي وفقًا لمعايير عالمية.

وأوضحت شرف، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يحقق مكاسب متعددة، أبرزها توفير عمالة ماهرة وكفاءات مدرَّبة داخل مصر، وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء صناعة متطورة على أرض الوطن، مضيفة: «نهدف إلى أن يتمكن الخريجون من المنافسة على مستوى العالم، سواء داخل مصر أو خارجها».

وأشارت إلى أن مشروع «أكاديمية الترخيص الدولية لمزاولة المهن بالخارج»، يُعد أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم، ويستهدف تأهيل المهنيين بمعايير دولية من داخل مصر ومن خارجها، لافتة إلى أنه تم إنشاء مرصد لسوق العمل الدولي رصد حتى الآن أكثر من نصف مليون فرصة عمل في مختلف أنحاء العالم، مع تحليل التوجهات والمواصفات المطلوبة لكل مهنة.

وتابعت: «أبرز المتطلبات التي لاحظناها هي إتقان اللغات الأجنبية، فمثلًا من يرغب في ممارسة مهنة في ألمانيا يجب أن يتقن الألمانية، وفي دول الخليج الإنجليزية، وفي إفريقيا وبلجيكا وفرنسا اللغة الفرنسية، وبعض المناطق في كندا كذلك».

وأكدت شرف أن صندوق تطوير التعليم يعمل حاليًا على برامج تدريبية تشمل 40 لغة دولية، بالإضافة إلى اختبارات معتمدة، لضمان حصول المتدرب على رخصة دولية تثبت إجادته للغة المطلوبة في سوق العمل المستهدف.