قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة
خالد الغندور يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة الجزيري وفيريرا في الزمالك
الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة
طقس الجمعة في مصر.. رطوبة وارتفاع درجات الحرارة يخيم على الأنحاء
اللي مش عاجبه البلد الباب يفوت جمل.. مصطفى بكري: مركب مصر ماشية بسرعة الصاروخ
أول مستشفى متخصص لزراعة الكبد في مصر.. خطوة الرئيس السيسي تعزز الرعاية الصحية
خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تطوير التعليم: الصندوق يعمل حاليًا على برامج تدريبية تشمل 40 لغة دولية

أمين صندوق تطوير التعليم
أمين صندوق تطوير التعليم
هاني حسين

أكدت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن مشروع «أكاديميات التأهيل للمهن خارج مصر» يمثل خطوة استراتيجية مرتبطة بشكل مباشر بمؤشرات التنمية في مصر، ويستهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الدولي وفقًا لمعايير عالمية.

وأوضحت شرف، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يحقق مكاسب متعددة، أبرزها توفير عمالة ماهرة وكفاءات مدرَّبة داخل مصر، وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء صناعة متطورة على أرض الوطن، مضيفة: «نهدف إلى أن يتمكن الخريجون من المنافسة على مستوى العالم، سواء داخل مصر أو خارجها».

وأشارت إلى أن مشروع «أكاديمية الترخيص الدولية لمزاولة المهن بالخارج»، يُعد أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم، ويستهدف تأهيل المهنيين بمعايير دولية من داخل مصر ومن خارجها، لافتة إلى أنه تم إنشاء مرصد لسوق العمل الدولي رصد حتى الآن أكثر من نصف مليون فرصة عمل في مختلف أنحاء العالم، مع تحليل التوجهات والمواصفات المطلوبة لكل مهنة.

وتابعت: «أبرز المتطلبات التي لاحظناها هي إتقان اللغات الأجنبية، فمثلًا من يرغب في ممارسة مهنة في ألمانيا يجب أن يتقن الألمانية، وفي دول الخليج الإنجليزية، وفي إفريقيا وبلجيكا وفرنسا اللغة الفرنسية، وبعض المناطق في كندا كذلك».

وأكدت شرف أن صندوق تطوير التعليم يعمل حاليًا على برامج تدريبية تشمل 40 لغة دولية، بالإضافة إلى اختبارات معتمدة، لضمان حصول المتدرب على رخصة دولية تثبت إجادته للغة المطلوبة في سوق العمل المستهدف.

التعليم تطوير التعليم صندوق تطوير التعليم اخبار التوك شو تطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يلتقي شباب الإيبارشية في اللقاء الثامن من سلسلة الرداء

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد