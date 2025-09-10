قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
برلمان

أمين تنظيم الجيل: الائتلاف الوطني أنهى ترتيب أسماء مرشحي دائرتي شرق وغرب الدلتا لخوض انتخابات النواب

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم
معتز الخصوصي

قال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، إن اجتماعات الائتلاف الوطني للأحزاب والقوى السياسية تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متسارعة، استعدادًا للمرحلة النهائية من تشكيل القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن الائتلاف أنهى بالفعل ترتيب أسماء المرشحين في دوائر شرق وغرب الجمهورية، فيما يجري حاليًا استكمال الترتيبات الخاصة بدوائر الشمال والجنوب، مع توقع الانتهاء منها خلال أسبوع عمل إضافي. ولفت إلى أن عدد طلبات الترشح المقدمة حتى الآن تجاوز 500 طلب، وهو ما يعكس حجم الحراك السياسي الواسع والرغبة المتزايدة في المشاركة من جانب شخصيات حزبية ومجتمعية بارزة.

الانضمام إلى “القائمة الوطنية”

وأشار محسن قاسم إلى أن بعض الأحزاب والقوى السياسية لا تزال في مرحلة تحديد موقفها من الانضمام إلى “القائمة الوطنية”، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان انضمام عدد من النواب الحاليين والسابقين، الأمر الذي سيعزز من قوة وتنوع التمثيل داخل القائمة.

واختتم حديثه برسالة موجهة للشباب الراغبين في خوض التجربة السياسية، قائلاً: إن أبواب حزب الجيل الديمقراطي مفتوحة أمام الجميع، سواء من خلال الترشح أو عبر فرق العمل والمتطوعين في إدارة الحملة الانتخابية للائتلاف الوطني الحر

أحمد محسن قاسم حزب الجيل الديمقراطي انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

مازدا

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

