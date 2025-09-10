أمين تنظيم الجيل: الائتلاف الوطني أنهى ترتيب أسماء مرشحي دائرتي شرق وغرب الدلتا لخوض انتخابات النواب

قال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، إن اجتماعات الائتلاف الوطني للأحزاب والقوى السياسية تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متسارعة، استعدادًا للمرحلة النهائية من تشكيل القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن الائتلاف أنهى بالفعل ترتيب أسماء المرشحين في دوائر شرق وغرب الجمهورية، فيما يجري حاليًا استكمال الترتيبات الخاصة بدوائر الشمال والجنوب، مع توقع الانتهاء منها خلال أسبوع عمل إضافي. ولفت إلى أن عدد طلبات الترشح المقدمة حتى الآن تجاوز 500 طلب، وهو ما يعكس حجم الحراك السياسي الواسع والرغبة المتزايدة في المشاركة من جانب شخصيات حزبية ومجتمعية بارزة.

الانضمام إلى “القائمة الوطنية”

وأشار محسن قاسم إلى أن بعض الأحزاب والقوى السياسية لا تزال في مرحلة تحديد موقفها من الانضمام إلى “القائمة الوطنية”، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان انضمام عدد من النواب الحاليين والسابقين، الأمر الذي سيعزز من قوة وتنوع التمثيل داخل القائمة.

واختتم حديثه برسالة موجهة للشباب الراغبين في خوض التجربة السياسية، قائلاً: إن أبواب حزب الجيل الديمقراطي مفتوحة أمام الجميع، سواء من خلال الترشح أو عبر فرق العمل والمتطوعين في إدارة الحملة الانتخابية للائتلاف الوطني الحر