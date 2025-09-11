صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية

حصل “صدى البلد” على اللوجو الخاص بالائتلاف الوطني الحر والذي من المقرر أن يخوض انتخابات مجلس النواب القادمة على الفردي والقائمة ، حيث يحمل شعار “ الائتلاف الوطني الحر صوت الشعب .. قوة الوطن”.

ويحمل لوجو الائتلاف الوطني الحر خريطة مصر و يمر منها خط أزرق يمثل مياه نهر النيل.

وكان قد أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، أن الائتلاف الوطني الحر لا يمثل بديلاً عن القائمة الوطنية من أجل مصر، التي ينسقها حزب مستقبل وطن، بل يدخل منافسة ديمقراطية حقيقية على مستوى القوائم الأربع وكذلك على جميع المقاعد الفردية في مختلف دوائر الجمهورية.

وقال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، إن اجتماعات الائتلاف الوطني للأحزاب والقوى السياسية تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متسارعة، استعدادًا للمرحلة النهائية من تشكيل القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الائتلاف أنهى بالفعل ترتيب أسماء المرشحين في دوائر شرق وغرب الجمهورية، فيما يجري حاليًا استكمال الترتيبات الخاصة بدوائر الشمال والجنوب، مع توقع الانتهاء منها خلال أسبوع عمل إضافي. ولفت إلى أن عدد طلبات الترشح المقدمة حتى الآن تجاوز 500 طلب، وهو ما يعكس حجم الحراك السياسي الواسع والرغبة المتزايدة في المشاركة من جانب شخصيات حزبية ومجتمعية بارزة.

الانضمام إلى “القائمة الوطنية”

وأشار محسن قاسم إلى أن بعض الأحزاب والقوى السياسية لا تزال في مرحلة تحديد موقفها من الانضمام إلى “القائمة الوطنية”، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان انضمام عدد من النواب الحاليين والسابقين، الأمر الذي سيعزز من قوة وتنوع التمثيل داخل القائمة.

واختتم حديثه برسالة موجهة للشباب الراغبين في خوض التجربة السياسية، قائلاً: إن أبواب حزب الجيل الديمقراطي مفتوحة أمام الجميع، سواء من خلال الترشح أو عبر فرق العمل والمتطوعين في إدارة الحملة الانتخابية للائتلاف الوطني الحر.