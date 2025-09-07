قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مصر القومي: نخوض انتخابات النواب 2025 في إطار الائتلاف الوطني

محمد الشعراوي

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن الحزب أنهى جانباً كبيراً من استعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ، في إطار القائمة الموحدة للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، مؤكداً أن الجهود الحالية تنصب على الانتهاء من المراحل النهائية لاختيار الأسماء التي سيتم الدفع بها في القوائم المختلفة، بما يضمن تمثيلاً متوازناً يعكس التنوع المجتمعي والسياسي في مصر.

وأوضح روفائيل، في تصريحات صحفية له، أن المشاركة في هذه الانتخابات تأتي التزاماً من الحزب بمسؤوليته الوطنية، وإيماناً بأهمية المنافسة الشريفة التي تتيح للناخب المصري حرية الاختيار بين أكثر من بديل، مشيراً إلى أن خوض السباق في مواجهة القائمة الوطنية من أجل مصر، يعكس إدراكاً راسخاً بضرورة إعلاء قيم النزاهة والشفافية والتعددية الحزبية.

وتابع: هذا التنافس الديمقراطي ليس صراعاً سياسياً بقدر ما هو فرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وإبراز قدرة الدولة المصرية على إدارة انتخابات حرة تعبر عن الإرادة الشعبية.

وأكد روفائيل، أن قائمة الائتلاف الوطني للأحزاب تضم شخصيات عامة وكفاءات متخصصة، تجمع بين الخبرة والقدرة على خدمة المواطن، وتمثل مختلف الشرائح الاجتماعية، من الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، بما يعكس صورة واقعية لمكونات المجتمع المصري، ويضمن أن يكون البرلمان القادم معبراً بحق عن صوت الشارع.

وأشار روفائيل، إلى أن العمل داخل الائتلاف يعكس روحاً من التعاون والتنسيق، هدفها الأساسي هو دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز ركائز الاستقرار، وضمان وجود برلمان قادر على ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية بكفاءة عالية.

