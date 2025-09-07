قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: استعدادات واسعة وانتشار ميداني لانتخابات النواب 2025

الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة
الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة
عبد الرحمن سرحان

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن الأمانة بدأت استعداداتها المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ، تنفيذًا لتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الحراك التنظيمي الواسع استعدادًا لهذا الاستحقاق الهام.

وقالت إيمان سالم إن خطة الأمانة ترتكز على الانتشار الميداني الفعّال في مختلف مناطق القاهرة، والتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على أولوياتهم ومشكلاتهم، بهدف صياغة برنامج انتخابي واقعي يترجم احتياجات الشارع إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن حزب المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل كوادره الشبابية والنسائية للمشاركة الفاعلة في المعركة الانتخابية المقبلة، إيمانًا بأن التنوع في المرشحين يضيف قوة ويعكس صورة الحزب ككيان وطني يمثل كل فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن الأمانة ستعمل على إدارة حملة انتخابية منضبطة وشفافة، تعتمد على العمل الجماعي وخطاب سياسي واضح يضع المواطن في مقدمة الأولويات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو كسب ثقة الناس عبر خدمة حقيقية.

وشددت الدكتورة إيمان سالم على أن انتخابات النواب المقبلة ستكون الأكثر سخونة وتنافسية، وأن حزب المؤتمر عازم على خوضها بروح مسؤولة تعكس ما وصل إليه الحزب من خبرة تنظيمية وسياسية.

انتخابات مجلس النواب 2025 الربان عمر المختار صميدة الدكتورة إيمان سالم الانتشار الميداني برنامج انتخابي واقعي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

صورة أرشيفية

إسرائيل: إغلاق المجال الجوي فوق مطار رامون أمام حركة الطيران

خسوف القمر

ما الفرق بين الخسوف والكسوف؟ وهل هناك مخاطر بالنظر وقت الحدوث؟

وزير المالية في حوار المكاشفة مع عمرو الليثي

من داخل وزارة المالية.. كجوك يكشف خطط استقرار الأسعار والتصدي للتضخم

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

