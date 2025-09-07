المؤتمر: استعدادات واسعة وانتشار ميداني لانتخابات النواب 2025

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن الأمانة بدأت استعداداتها المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ، تنفيذًا لتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الحراك التنظيمي الواسع استعدادًا لهذا الاستحقاق الهام.

وقالت إيمان سالم إن خطة الأمانة ترتكز على الانتشار الميداني الفعّال في مختلف مناطق القاهرة، والتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على أولوياتهم ومشكلاتهم، بهدف صياغة برنامج انتخابي واقعي يترجم احتياجات الشارع إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن حزب المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل كوادره الشبابية والنسائية للمشاركة الفاعلة في المعركة الانتخابية المقبلة، إيمانًا بأن التنوع في المرشحين يضيف قوة ويعكس صورة الحزب ككيان وطني يمثل كل فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن الأمانة ستعمل على إدارة حملة انتخابية منضبطة وشفافة، تعتمد على العمل الجماعي وخطاب سياسي واضح يضع المواطن في مقدمة الأولويات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو كسب ثقة الناس عبر خدمة حقيقية.

وشددت الدكتورة إيمان سالم على أن انتخابات النواب المقبلة ستكون الأكثر سخونة وتنافسية، وأن حزب المؤتمر عازم على خوضها بروح مسؤولة تعكس ما وصل إليه الحزب من خبرة تنظيمية وسياسية.