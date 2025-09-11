"صدى البلد" ينشر بنود الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية

حصل “صدى البلد” على الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر ، وفيما يلي بنود هذه الوثيقة.

الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر

الائتلاف الوطني الحر هو إطار جامع يضم نخبة من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، تأسس على الإيمان بأن وحدة الصف وتغليب مصلحة الوطن فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية هما السبيل الوحيد لعمل سياسي جاد يحقق تطلعات الشعب.

معنى "الائتلاف الوطني الحر":

الائتلاف: يعبر عن حالة الاصطفاف والتوحد بين قوى سياسية مختلفة المرجعيات والانتماءات، لكنها تلتقي جميعًا على المشروع الوطني الجامع الذي يجعل من مصر قوية وآمنة ومزدهرة.

الوطني: يعكس انتماءً أصيلًا للوطن المصري، والتزامًا صريحًا بالدفاع عن مصالحه العليا، وصون قراره المستقل بعيدًا عن أي تبعية أو إملاءات.

الحر: قيمة جوهرية تعني استقلال القرار الوطني، وحرية الإرادة والفكر، والانفتاح على كل القوى الوطنية المخلصة بلا إقصاء، ورفض أي شكل من أشكال الضغوط أو المصالح الضيقة.

أهداف الائتلاف الوطني الحر:

1. بناء برلمان حقيقي يعبر عن إرادة الشعب ويقوم بدوره الرقابي والتشريعي بعيدًا عن التوجيه والهيمنة.

2. الدفاع عن الطبقة المتوسطة ورفع الظلم الذي لحق بها، واستعادتها لمكانتها المركزية باعتبارها رمانة الميزان القادرة على حماية الاستقرار والدفاع عن الوطن.

3. الوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة، وخاصة العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات، والعمل على رفع المعاناة عنهم.

4. صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء القومي العربي، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.

5. دعم قوة الجيش المصري باعتباره درع الأمة القوي وحامي الاستقلال الوطني، والتأكيد على دعم الدولة المصرية ومؤسسات أمنها القومي كافة، وعلى رأسها الجيش والشرطة.

6. تعميق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية الحزبية وتكافؤ الفرص في العمل السياسي.

7. تحقيق العدالة الاجتماعية كشرط أساسي للاستقرار والتنمية، مع ضمان عدالة توزيع الثروة ومحاربة الفساد.

8. تبني سياسة اقتصادية وطنية مستقلة، تقوم على وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، وبناء بديل وطني يعتمد على تحديث الصناعة، تطوير الزراعة، وترشيد الاستيراد، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والكساء والدواء، وجعل مصر مصنعًا عالميًا قادرًا على المنافسة.

الحلم الكبير للائتلاف الوطني الحر:

أن يرى المصريون برلمانًا حرًا قويًا مستقلًا، يكون صوتًا صادقًا للشعب لا صدى للحكومة، ويعيد الثقة للمواطن في العمل السياسي، ويثبت أن مصر قادرة بإرادة أبنائها على أن تمتلك برلمانًا يليق بتاريخها العريق ودورها القيادي في الأمة العربية.

ختام الوثيقة:

نحن الائتلاف الوطني الحر.. اصطفاف الأحرار من أجل وطن لا ينحني إلا لله.

ندافع عن الطبقة المتوسطة، ونحمي الفئات الضعيفة، ونرفض التبعية لصندوق النقد الدولي بسياسة اقتصادية حرة تحقق الاكتفاء الذاتي.

ومع دولتنا المصرية، ومع جيشها وشرطتها، سنظل درع الأمة وسيفها الذي لا ينكسر.