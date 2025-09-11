قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"صدى البلد" ينشر بنود الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصي

حصل “صدى البلد” على الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر ، وفيما يلي بنود هذه الوثيقة.

الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر

الائتلاف الوطني الحر هو إطار جامع يضم نخبة من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، تأسس على الإيمان بأن وحدة الصف وتغليب مصلحة الوطن فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية هما السبيل الوحيد لعمل سياسي جاد يحقق تطلعات الشعب.

معنى "الائتلاف الوطني الحر":

الائتلاف: يعبر عن حالة الاصطفاف والتوحد بين قوى سياسية مختلفة المرجعيات والانتماءات، لكنها تلتقي جميعًا على المشروع الوطني الجامع الذي يجعل من مصر قوية وآمنة ومزدهرة.

الوطني: يعكس انتماءً أصيلًا للوطن المصري، والتزامًا صريحًا بالدفاع عن مصالحه العليا، وصون قراره المستقل بعيدًا عن أي تبعية أو إملاءات.

الحر: قيمة جوهرية تعني استقلال القرار الوطني، وحرية الإرادة والفكر، والانفتاح على كل القوى الوطنية المخلصة بلا إقصاء، ورفض أي شكل من أشكال الضغوط أو المصالح الضيقة.

أهداف الائتلاف الوطني الحر:

1. بناء برلمان حقيقي يعبر عن إرادة الشعب ويقوم بدوره الرقابي والتشريعي بعيدًا عن التوجيه والهيمنة.

2. الدفاع عن الطبقة المتوسطة ورفع الظلم الذي لحق بها، واستعادتها لمكانتها المركزية باعتبارها رمانة الميزان القادرة على حماية الاستقرار والدفاع عن الوطن.

3. الوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة، وخاصة العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات، والعمل على رفع المعاناة عنهم.

4. صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء القومي العربي، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.

5. دعم قوة الجيش المصري باعتباره درع الأمة القوي وحامي الاستقلال الوطني، والتأكيد على دعم الدولة المصرية ومؤسسات أمنها القومي كافة، وعلى رأسها الجيش والشرطة.

6. تعميق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية الحزبية وتكافؤ الفرص في العمل السياسي.

7. تحقيق العدالة الاجتماعية كشرط أساسي للاستقرار والتنمية، مع ضمان عدالة توزيع الثروة ومحاربة الفساد.

8. تبني سياسة اقتصادية وطنية مستقلة، تقوم على وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، وبناء بديل وطني يعتمد على تحديث الصناعة، تطوير الزراعة، وترشيد الاستيراد، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والكساء والدواء، وجعل مصر مصنعًا عالميًا قادرًا على المنافسة.

الحلم الكبير للائتلاف الوطني الحر:

أن يرى المصريون برلمانًا حرًا قويًا مستقلًا، يكون صوتًا صادقًا للشعب لا صدى للحكومة، ويعيد الثقة للمواطن في العمل السياسي، ويثبت أن مصر قادرة بإرادة أبنائها على أن تمتلك برلمانًا يليق بتاريخها العريق ودورها القيادي في الأمة العربية.

ختام الوثيقة:

نحن الائتلاف الوطني الحر.. اصطفاف الأحرار من أجل وطن لا ينحني إلا لله.
ندافع عن الطبقة المتوسطة، ونحمي الفئات الضعيفة، ونرفض التبعية لصندوق النقد الدولي بسياسة اقتصادية حرة تحقق الاكتفاء الذاتي.
ومع دولتنا المصرية، ومع جيشها وشرطتها، سنظل درع الأمة وسيفها الذي لا ينكسر.

الوثيقة الرسمية للائتلاف الوطني الحر الأحزاب القوى السياسية الشخصيات الوطنية المشروع الوطني الجامع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

الصحة تعلن قبول 2273 دارسًا بالدراسات العليا في الحركة التكميلية

وزير الري يتابع تطوير برامج الرصد والمراقبة بالسد العالي

وزير الري يتابع تطوير برامج الرصد والمراقبة بالسد العالي وصيانة خزان أسوان

اورام سمالوط

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى علاج الأورام بسمالوط والمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد