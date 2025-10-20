قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث.. الإفتاء توضح
سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج
بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
400 شاحنة يوميا تحمل المساعدات إلى غزة
« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة كهرباء السلسيون بالطود وإسنا بمشاركة مركز دندرة الثقافي

عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة كهرباء السلسيون بالطود وإسنا بمشاركة مركز دندرة الثقافي
عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة كهرباء السلسيون بالطود وإسنا بمشاركة مركز دندرة الثقافي
شمس يونس

انطلقت فعاليات المقابلات الشخصية لاختيار المتدربين بدورة كهرباء السلسيون التي تنظمها وحدة السكان بمحافظة الأقصر في مركزي الطود وإسنا، بالتعاون مع مركز دندرة الثقافي ومؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب، وجمعية الخير والبركة بالقرايا.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم جهود خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وبرعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

شهدت المقابلات متابعة مكثفة من اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، وأحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، إلى جانب حضور رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالأقصر، وهبة رمضان منسق المسؤولية المجتمعية، وإبراهيم الدسوقي ممثل مركز دندرة الثقافي، وأحمد عبد اللطيف الشناوي مقرر وحدة السكان الفرعية بالطود، ومنتصر عبدالعزيز مقرر وحدة السكان الفرعية بإسنا.

ويهدف التدريب إلى تأهيل وتمكين الشباب مهنيًا في مجالات الكهرباء الحديثة، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل أمامهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

الاقصر اخبار الاقصر وحدة السكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كروان مشاكل

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب

ترشيحاتنا

الصين وأمريكا

الصين تمتنع عن استيراد فول الصويا من أمريكا

أرشيفية

بسبب خلل تقني.. جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة

عمليات مستمرة للمسيرات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة بغلاف غزة

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد