عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة كهرباء السلسيون بالطود وإسنا بمشاركة مركز دندرة الثقافي

انطلقت فعاليات المقابلات الشخصية لاختيار المتدربين بدورة كهرباء السلسيون التي تنظمها وحدة السكان بمحافظة الأقصر في مركزي الطود وإسنا، بالتعاون مع مركز دندرة الثقافي ومؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب، وجمعية الخير والبركة بالقرايا.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم جهود خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وبرعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

شهدت المقابلات متابعة مكثفة من اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، وأحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، إلى جانب حضور رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالأقصر، وهبة رمضان منسق المسؤولية المجتمعية، وإبراهيم الدسوقي ممثل مركز دندرة الثقافي، وأحمد عبد اللطيف الشناوي مقرر وحدة السكان الفرعية بالطود، ومنتصر عبدالعزيز مقرر وحدة السكان الفرعية بإسنا.

ويهدف التدريب إلى تأهيل وتمكين الشباب مهنيًا في مجالات الكهرباء الحديثة، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل أمامهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.