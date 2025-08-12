الديهي: مصر تمتلك 3 مراكب للتغويز لتأمين احتياجات البترول بطاقة إنتاجية تبلغ 2.25 مليار قدم مكعب

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تمتلك 3 مراكب للتغويز، لتأمين إحتياجات البترول، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.25 مليار قدم مكعب، إضافة إلى مركب رابعة موجودة في العقبة، ما يعزز قدرتها على إدارة ملف الغاز بكفاءة.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”،أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تقتصر على ملف الغاز فقط، بهدف تأمين احتياجات المصريين من الطاقة، لافتًا إلى أن شركات البترول المصرية تمتلك مهارة عالية في التفاوض والحفاظ على حقوق الدولة.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، ان الغاز المسال المستورد من حقول إسرائيلية يكلف مصر 7 إلى 8 دولارات، بينما يصل سعر الغاز المستورد من الخارج إلى 15 دولارًا، مشددًا على أن هذا الفارق يحقق وفورات كبيرة للدولة.