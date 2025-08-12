نشأت الديهي: مصر قدمت حلولًا عديدة لأزمة سد النهضة أمام تصلّب الطرف الإثيوبي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر قدمت حلولًا عديدة لأزمة سد النهضة لكن الطرف الإثيوبي ما زال يتبنى مواقف متصلبة تهدف لإزعاج القاهرة عبر ملف الأمن المائي.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مصر دولة سلام وتعاون، لكنها لن تقبل بأي اعتداء، وجميع الخيارات أمامها مفتوحة، مؤكدا أن التخلي عن حصة مصر من مياه النيل يعني التخلي عن الحياة، فمصر لن تغض الطرف عن أي تهديد وجودي لأمنها المائي.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن إثيوبيا تقوم بانتهاج سياسة الأمر الواقع والأحادية في إدارة ملف السدود، وبتحالفات وصفها بـ"المشبوهة"، معتبرًا أن هناك ما أسماه "صهيونية حبشية جديدة" تعبث بالأمن المائي المصري.