إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية الفرنسي: يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات لغزة

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الخارجية الفرنسي" أنه يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الوسطاء في قلب الأزمة وقلب الحل بغزة، وليس خارج دائرة التأثير، موضحًا أنه قبل تدخل الولايات المتحدة الأمريكة لحل الأزمة كانت مصر وقطر هما القائمين بدور الوسطاء، وبعد ذلك انضمت لهما الولايات المتحدة وتركيا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال تصريحات عبر سكاي نيوز عربية، أن الموقف الآن به بعض المشكلات، وهناك حرص أمريكي على أن يكون الرئيس الأمريكي ترامب قد أوفى بالعهود التي تعهد بها بشأن وقف النار في غزة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي لم يفلح في شيء بخصوص الشرق الأوسط إلا اتفاقية السلام، وأن الأمر لا يتعلق بشخص الرئيس ترامب لكن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكل الدول التي شاركت في القمة، والتي وقعت على اتفاقية  السلام، وأن الولايات المتحدة ستعمل على إتمام الاتفاقية.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لأنها تحمل قضايا أكثر تعقيدا، فمن جانب حماس تتطلب نزع السلاح، وأيضًا يتطلب من الجانب الإسرائيلي انسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من غزة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن غزة تواجه ارتباكا كبيرا في تنظيم الحياة؛ حيث إنه تم تدمير 85% منها فضلا عن تدمير كل مرافقها والبنى التحتية، مشددا على ضرورة البدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، لأنها ستضع أمام السكان ملاح الاستقرار، كما ستبدأ السلطات المحلية (لجنة الإسكان المجتمعي) في ممارسة عملها لتقديم الخدمات المحلية أو الإجراءات الأمنية.


وقال رشوان إن "مؤتمر إعمار غزة في القاهرة سيشهد زخما كبيرا لكن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ مراحل الاتفاق"، مضيفا أنه على حماس إعلان الانضمام المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف أن حماس جزء من الواقع السياسي الفلسطيني لا يمكن نفيه، مشيرا إلى أن نتنياهو لم يستطع القضاء على المقاومة وهناك فشل عسكري.


وأشار إلى أنه لم يكن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضامن وقمة شرم الشيخ نجحت في ذلك، مضيفا أن القاهرة قامت بجهود كبيرة لوقف إطلاق النار.


ولفت رئيس هيئة الاستعلامات إلى أنه لابد من تنفيذ خطة الرئيس ترامب لتعود الأوضاع في غزة لما كانت عليه.
 

غزة قطاع غزة وزير الخارجية الفرنسي المساعدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

