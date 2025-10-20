وزير الخارجية الفرنسي: يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات لغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الخارجية الفرنسي" أنه يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الوسطاء في قلب الأزمة وقلب الحل بغزة، وليس خارج دائرة التأثير، موضحًا أنه قبل تدخل الولايات المتحدة الأمريكة لحل الأزمة كانت مصر وقطر هما القائمين بدور الوسطاء، وبعد ذلك انضمت لهما الولايات المتحدة وتركيا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال تصريحات عبر سكاي نيوز عربية، أن الموقف الآن به بعض المشكلات، وهناك حرص أمريكي على أن يكون الرئيس الأمريكي ترامب قد أوفى بالعهود التي تعهد بها بشأن وقف النار في غزة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي لم يفلح في شيء بخصوص الشرق الأوسط إلا اتفاقية السلام، وأن الأمر لا يتعلق بشخص الرئيس ترامب لكن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكل الدول التي شاركت في القمة، والتي وقعت على اتفاقية السلام، وأن الولايات المتحدة ستعمل على إتمام الاتفاقية.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لأنها تحمل قضايا أكثر تعقيدا، فمن جانب حماس تتطلب نزع السلاح، وأيضًا يتطلب من الجانب الإسرائيلي انسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من غزة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن غزة تواجه ارتباكا كبيرا في تنظيم الحياة؛ حيث إنه تم تدمير 85% منها فضلا عن تدمير كل مرافقها والبنى التحتية، مشددا على ضرورة البدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، لأنها ستضع أمام السكان ملاح الاستقرار، كما ستبدأ السلطات المحلية (لجنة الإسكان المجتمعي) في ممارسة عملها لتقديم الخدمات المحلية أو الإجراءات الأمنية.



وقال رشوان إن "مؤتمر إعمار غزة في القاهرة سيشهد زخما كبيرا لكن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ مراحل الاتفاق"، مضيفا أنه على حماس إعلان الانضمام المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن حماس جزء من الواقع السياسي الفلسطيني لا يمكن نفيه، مشيرا إلى أن نتنياهو لم يستطع القضاء على المقاومة وهناك فشل عسكري.



وأشار إلى أنه لم يكن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضامن وقمة شرم الشيخ نجحت في ذلك، مضيفا أن القاهرة قامت بجهود كبيرة لوقف إطلاق النار.



ولفت رئيس هيئة الاستعلامات إلى أنه لابد من تنفيذ خطة الرئيس ترامب لتعود الأوضاع في غزة لما كانت عليه.

