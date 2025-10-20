قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء حارة 72 ساعة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

رغم انتهاء فصل الصيف رسميا إلا ان الاجواء  تشهد موجة حارة جديدة مفاجئة تشيد على البلاد خلال ساعات النهار، حيث يلاحظ الجميع ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الماضية نهارا وعودة الاجواء الباردة ليلا، وهو ما جعل الكثير يبحثون عن حالة الطقس اليوم وغدا و موعد انخفاض درجات الحرارة . 

حالة الطقس اليوم الاثنين 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين ٢٠ اكتوبر ، حيث تشهد البلاد طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره.

حالة الطقس اليوم 

فرص سقوط الأمطار 

أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

اماكن نشاط الرياح اليوم 

كنا نشير خرائط الطقس إلى وجود نشاطا للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من خليج السويس وسرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

اماكن سقوط الأمطار 

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

موجة حارة مفاجئة 

كما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، أنّ الأسبوع الجاري يشهد تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد من سطوع أشعة الشمس خلال النهار، ما يؤدي إلى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة تصل إلى 30 و31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

اجواء باردة ليلا 

وأكدت خبيرة الطقس ان هناك انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ مع غروب الشمس وخلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تصل إلى 19 و20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وتكون أقل في بعض المحافظات والمدن الجديدة التي تتميز بظهير صحراوي، حيث تنخفض إلى 16 و17 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد لتقترب من 40 درجة مئوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين ولمدة 72 ساعة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 

  1. القاهرة والوجه البحري العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.
  2. السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.
  3. شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.
  4. جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.
حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا موعد انكسار الموجة الحارة موجة حارة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

خلال فاعليات الندوة بالعلمين

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. ندوة توعوية بمدينة العلمين الجديدة

اتوبيس بالكيلو 21

تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بالكيلو 21 غربي الإسكندرية لتيسير حركة المرور

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية بأسيوط

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية بأسيوط

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد