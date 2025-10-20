أجواء حارة 72 ساعة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

رغم انتهاء فصل الصيف رسميا إلا ان الاجواء تشهد موجة حارة جديدة مفاجئة تشيد على البلاد خلال ساعات النهار، حيث يلاحظ الجميع ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الماضية نهارا وعودة الاجواء الباردة ليلا، وهو ما جعل الكثير يبحثون عن حالة الطقس اليوم وغدا و موعد انخفاض درجات الحرارة .

حالة الطقس اليوم الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين ٢٠ اكتوبر ، حيث تشهد البلاد طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره.

حالة الطقس اليوم

فرص سقوط الأمطار

أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

اماكن نشاط الرياح اليوم

كنا نشير خرائط الطقس إلى وجود نشاطا للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من خليج السويس وسرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

اماكن سقوط الأمطار

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

موجة حارة مفاجئة

كما كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، أنّ الأسبوع الجاري يشهد تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد من سطوع أشعة الشمس خلال النهار، ما يؤدي إلى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة تصل إلى 30 و31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

اجواء باردة ليلا

وأكدت خبيرة الطقس ان هناك انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ مع غروب الشمس وخلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تصل إلى 19 و20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وتكون أقل في بعض المحافظات والمدن الجديدة التي تتميز بظهير صحراوي، حيث تنخفض إلى 16 و17 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد لتقترب من 40 درجة مئوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين ولمدة 72 ساعة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الاثنين