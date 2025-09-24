الديهي: يمكننا إطلاق الاعتراف بفلسطين شعارا للدورة الـ80 لاجتماعات الأمم المتحدة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن انطلاق الدورة الـ80 من الجمعية "يمكن أن نختصرها في فلسطين كونه العنوان الأبرز في أروقة الجمعية العامة والآخر هو أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء دخوله وأداء كلمته".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن” أنه يمكن أن نطلق على الدورة الـ80 لاجتماعات الجمعية المتحدة على أنها دورة الاعتراف بفلسطين من الدول التي زرعت إسرائيل في المنطقة وعلى رأسها المملكة المتحدة".



وتابع "ترامب لا يصل إلى مكان إلا ويحدث حالة من الجلبة والضجيج ولفت الانتباه، وهذا ما حدث عندما تعطل المصعد الكهربائي خلال صعود الرئيس الأمريكي وزوجته وعندما تعطل جهاز القارئ الالكتروني الذي يقرأ منه كلمته وهو ما جعل ترامب يظن أن هذا مفتعل ضده".