قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية الأسبق: معظم بنود خطة ترامب لصالح إسرائيل وتحتاج لتفسيرات عاجلة

ترامب
ترامب
محمود محسن

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن الخطة الأمريكية المقترحة بشأن غزة تثير مزيجاً من النقاط الإيجابية والسلبية، مشدداً على أن دراستها بشكل أوضح كانت ضرورية قبل إطلاقها، وأن طرحها عملياً ليس بالأمر السهل.

وأضاف "عمرو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المظهر العام للخطة يشير إلى عدم وجود أي اتصال مع حركة حماس أثناء إعدادها، وأنها خضعت لتعديلات أعدّتها سلطات الاحتلال، وهو ما يثير قلقاً ولا يطمئن، مؤكدًا أنه من الناحية الموضوعية، بحسب عمرو، فإن البنود المحددة في الخطة قليلة وفي مجملها تميل لصالح إسرائيل، لا سيما في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى والرهائن والرفات، حيث تقضي بنقل رهائن ورفات خلال 72 ساعة مقابل الإفراج عن أعداد معينة من المعتقلين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة توضيح كثير من التفاصيل والالتزامات الزمنية الواردة في الخطة، مشيراً إلى أن بند إشغال السلطة الفلسطينية بدور مؤجل "إلى ما بعد إتمام الإصلاحات" غير موضوعي ويحتاج إلى تحديد توقيت واضح، منبهًا إلى أن ملف إعادة الإعمار المقترح يعتمد على أفكار استثمارية يجب أن تُوضَّح وتُفسَّر عبر مذكرات تفسيرية تفصل كيفية التنفيذ والضمانات.

وتابع: "من حق حركة حماس التفاوض على تفاصيل وبنود الخطة بدلاً من رفضها قاطعاً، إعطاء مهلة قصيرة قد يضع مسار التفاهمات تحت ضغط ينذر بنتائج حزينة إن لم تُعالج النقاط الخلافية"، مؤكدًا أن من البنود الإيجابية في الخطة رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين صراحةً، وإمكانية دخول مساعدات إنسانية، لكنها تظل محدودة الأفق من حيث التفاصيل العملية والتوقيت، مشدداً على أن وضع اسم ترامب على الخطة قد يمنحها بعداً سياسياً يشكل عامل ضمان لتنفيذ بعض بنودها، لكنه لن يغني عن الحاجة إلى توضيحات فنية وقانونية دقيقة قبل المضي قدماً.

السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الخطة الأمريكية حركة حماس الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

ترشيحاتنا

شطورة منبع العلم والعلماء

شطورة.. قلعة العلم والعلماء أنجبت مئات النماذج المشرفة في صعيد مصر

البابا تواضروس الثاني يصل أسيوط

في أولى محطات زيارته الرعوية.. البابا تواضروس الثاني يصل إيبارشية ديروط وصنبو بأسيوط

إزالة ٩ حالات تعدى على الأراضي الزراعية.. وإيقاف أعمال بناء مخالف.. وتكثيف حملات النظافة.. وعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمدينة أرمنت

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية.. وإيقاف أعمال بناء مخالف.. وتكثيف حملات النظافة.. وعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمدينة أرمنت

بالصور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد