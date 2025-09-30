شريف عامر: بن غفير يصف مبادرة ترامب بـ"الخطر القومي".. وسموتريتش يؤكد أن إسرائيل ستبكي عليها

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن العالم أجمع يتابع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن الردود لم تقتصر فقط على حركة حماس التي تتعامل بإيجابية مع المبادرة الأمريكية، بل شملت أيضًا تقارير تشير إلى مناقشات داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على خطة ترامب، لكن الموقف الرسمي ينتظر صدوره من الحكومة الإسرائيلية، حيث برزت مواقف متباينة، مضيفًا: "اعتبر سموتريتش وزير المالية أن إسرائيل ستبكي على هذه الخطة، فيما وصفها إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بأنها "خطر على الأمن القومي الإسرائيلي".

وأشار شريف عامر، إلى أن المبادرة يمكن النظر إليها من ثلاث زوايا: الأولى سياسية، حيث قد يُنظر إليها كاتفاقيات تهدد حقوق الشعب الفلسطيني، أو بالعكس كمبادرة إيجابية تستحق الاستمرار بدعمها، مضيفًا: "أما الزاوية الثالثة فهي إنسانية بحتة، إذ ينظر إليها أي مواطن يرغب في وقف الحرب لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".