ضياء رشوان: لا نية لمصر لأي صدام عسكري وإسرائيل أدركت رسائلنا التحذيرية

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الموقف المصري من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة واضح للجميع، حيث ترفض القاهرة بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

الدخول في أي صدام عسكري

وأوضح ضياء رشوان، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر لا تنوي الدخول في أي صدام عسكري، ليس خوفاً من نتائجه ولكن تقديراً لعواقبه على المنطقة بأكملها، مشدداً على أن القاهرة حذرت إسرائيل من تجاوز الخطوط التي قد تدفع نحو هذا المسار.

رسائل تحذيرية واضحة

وأضاف ضياء رشوان، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يروجون لمزاعم كاذبة بشأن الموقف المصري، لكنهم أدركوا لاحقاً أن مصر لا تسعى للحرب، وإنما توجه رسائل تحذيرية واضحة وحاسمة.

وأشار ضياء رشوان، إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤول إسرائيلي على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بالدوحة، وهو ما يعكس إدراك تل أبيب لخطورة الرسائل المصرية.