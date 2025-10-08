تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات وشرط اللاعب لتجديد عقده

كشف الإعلامي إيهاب الكومي أن حسين الشحات وافق على تجديد عقده مع النادي الأهلي، لكنه وضع شرطًا أساسيًا بأن تكون مدة العقد الجديدة 3 مواسم كاملة.

وأضاف الكومي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه رفقة الإعلامي أحمد جلال على قناة صدى البلد، أن إدارة الأهلي تفضّل أن يكون العقد لمدة موسمين فقط، وهو ما جعل المفاوضات بين الطرفين مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأشار الكومي إلى أن جلسات التشاور بين حسين الشحات وإدارة النادي الأهلي ما زالت مستمرة، مؤكدًا أن هناك تفاؤلًا بإمكانية حسم التجديد قريبًا.