حماس: جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بناء على خطة ترامب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حماس" أنهم جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بناء على خطة ترامب.

وأضافت أن وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل العقبات لتحقيق اتفاق يلبي طموحات الفلسطينيين، مؤكدة أنها تعاملت بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار وآخرها مقترح ترامب.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة وضرورة اغتنام الفرصة التي تتيحها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع المأسوي في غزة؛ وذلك بمناسبة مرور عامين اليوم على هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا وبدون شروط وإنهاء المعاناة ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة.