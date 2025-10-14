نقابة الموسيقيين: قمة شرم الشيخ عبرت عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أعربت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بكل فخر واعتزاز عن تقديرها الكبير للدور الوطني والإنساني الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شرم الشيخ، الذي احتضنته مصر من أجل دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار.

وقالت النقابة في بيانها: لقد عبّر الرئيس كعادته عن موقف مصر الثابت والراسخ الرافض لسياسة التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني وتمسكه بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ورفضه المساس بهويتهم الوطنية، وهو موقف يُضاف إلى صفحات الشرف والتاريخ لمصر العروبة.

وتؤكد النقابة رئيسا ومجلسا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي كانت وستظل راعية السلام في المنطقة ودرعًا منيعًا للحق والعدالة وصوتًا عاقلاً في مواجهة الصراعات التي تمزق أوصال شعوبنا.

وأضافت كل التحية لفخامة الرئيس وكل الدعم لجهود مصر المستمرة من أجل استقرار المنطقة ونصرة القضايا العادلة، عاشت مصر قوية وعاش شعبها وقيادتها رمزًا للفخر والكرامة.