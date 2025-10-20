لطلاب جميع الصفوف.. رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس”

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس” .. أعلنت موقع وزارة التربية والتعليم عن إتاحته للطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس

ويمكن الآن الوصول إلى رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://studentbooks.moe.gov.eg/

تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس

يمكن الآن تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس من رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

اختر المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

حدد الفصل الدراسي

اختر المادة

من أيقونة اختر التقييمات يتم الضغط على تقييمات الأسبوع الخامس

تعليمات عاجلة بشأن تقييمات طلاب المدارس

وشددت التعليمات المرسلة للمدارس ، على الإلتزام التام بجميع التعليمات الخاصة لتقييم التلاميذ وفقا لقرار 136 لسنة 2024 وتعليمات التعليم الابتدائي ، حيث لا يعتد بأي تعليمات أخرى سوى تعليمات التعليم الابتدائي والتوجيه الفني والمكاتبات الرسمية

نظام تقييم المواد الأساسية

يتم تقييم المواد الأساسية أسبوعيا ويتم رصدها وفقا للسجل المرسل من إدارة التعليم الابتدائي

يتم اجراء الاختبار الشهري الأول و الثاني للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي فقط وفقا للمواعيد التي تحددها إدارة التعليم الابتدائي

اعداد الاختبارات الشهرية للصفوف من الثالث إلى السادس مسئولية التوجيه والطباعة مسئولية الإدارات

يتم توزيع التقييمات على مدار الأسبوع لضمان مواظبة حضور التلاميذ للمدرسة



تم إعداد جدول معلن لولي الأمر والتلميذ للتقييمات الأسبوعية للمواد الأساسية ويلتزم به الجميع لضمان الحضور والمواظبة



يتم اخطار ولي الامر بدرجات أبنائهم شهرياً



طالب الدمج يستلم كتاب التقييمت المعلم يختار له سؤال واحد فقط

نظام تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع

مادة التربية الدينية تعد مادة أساسية وتعامل معاملة المواد الأساسية في التقييمات والكراسات ولكن لا تضاف إلى المجموع



مادة التربية البدنية و التربية الفنية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقيم نفس تقييم الأنشطة

نظام تقييم الأنشطة

يتم تقييم الأنشطة ( التربية الموسيقية - المهارات المهنية - معدد التخصصات - التوكاتسو) بـ اجتاز أو لم يجتز بشكل شهري بناءا على المشاركة والحضور