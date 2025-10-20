قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطلاب جميع الصفوف.. رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس”
هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب جميع الصفوف.. رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس”

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس” .. أعلنت موقع وزارة التربية والتعليم عن إتاحته للطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس

ويمكن الآن الوصول إلى رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://studentbooks.moe.gov.eg/ 

تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس

يمكن الآن تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس من رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الأسبوع الخامس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

تعليمات عاجلة بشأن تقييمات طلاب المدارس

وشددت التعليمات المرسلة للمدارس ، على الإلتزام التام بجميع التعليمات الخاصة لتقييم التلاميذ وفقا لقرار 136 لسنة 2024 وتعليمات التعليم الابتدائي ، حيث لا يعتد بأي تعليمات أخرى سوى تعليمات التعليم الابتدائي والتوجيه الفني والمكاتبات الرسمية

نظام تقييم المواد الأساسية 

  •  يتم تقييم المواد الأساسية أسبوعيا ويتم رصدها وفقا للسجل المرسل من إدارة التعليم الابتدائي
  • يتم اجراء الاختبار الشهري الأول و الثاني للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي فقط وفقا للمواعيد التي تحددها إدارة التعليم الابتدائي
  • اعداد الاختبارات الشهرية للصفوف من الثالث إلى السادس مسئولية التوجيه والطباعة مسئولية الإدارات
  •  يتم توزيع التقييمات على مدار الأسبوع لضمان مواظبة حضور التلاميذ للمدرسة
     
  •  تم إعداد جدول معلن لولي الأمر والتلميذ للتقييمات الأسبوعية للمواد الأساسية ويلتزم به الجميع لضمان الحضور والمواظبة
     
  •  يتم اخطار ولي الامر بدرجات أبنائهم شهرياً 
     
  •  طالب الدمج يستلم كتاب التقييمت المعلم يختار له سؤال واحد فقط

نظام تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع

  •  مادة التربية الدينية تعد مادة أساسية وتعامل معاملة المواد الأساسية في التقييمات والكراسات ولكن لا تضاف إلى المجموع
     
  • مادة التربية البدنية و التربية الفنية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقيم نفس تقييم الأنشطة

نظام تقييم الأنشطة

يتم تقييم الأنشطة ( التربية الموسيقية - المهارات المهنية - معدد التخصصات - التوكاتسو) بـ اجتاز أو لم يجتز بشكل شهري بناءا على المشاركة والحضور

تقييمات وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم تقييمات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد