الإسماعيلية: 853 طن صادرات زراعية بـ 1.1 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي

أصدرت مديرية الزراعة في الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة، تقريرًا حول إجمالي الصادرات الزراعية من محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأوضح تنامي حركة الصادرات وتنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار حرص المحافظة على دعم وتطوير منظومة الصادرات الزراعية وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العربية والأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي كميات الصادرات الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 853.533 طنًا بقيمة إجمالية قدرها 1,145,457.2 دولارًا . حيث بلغت كميات المحاصيل الحقلية المصدرة 446.7 طنًا بقيمة 596,915 دولارًا، بينما سجلت صادرات عصير الرمان وبوريه المانجو نحو 327.6 طنًا بقيمة 451,886.4 دولارًا، وبلغت صادرات مركز الفراولة ومعجون الطماطم 73.84 طنًا بقيمة 95,255.8 دولارًا، في حين تم تصدير 5.519 طنًا من سعف النخيل الأخضر بقيمة 1,400 دولارًا.

وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية تم توجيهها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يعكس جودة وتنوع المنتجات الزراعية المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما بلغ إجمالي عدد الشهادات الزراعية المصدرة خلال شهر سبتمبر (26 شهادة)، وهو ما يؤكد مطابقة المنتجات المصدّرة لمعايير الجودة والمواصفات الدولية.

وتأتي هذه الجهود في تنفيذا للسياسات العامة للدولة الهادفة إلى تنمية قطاع الصادرات الزراعية وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية، من خلال تحسين جودة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الزراعية.