قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
تفاصيل جديدة.. منصة صيد تثير قلق الأجهزة الأمنية قبل وصول ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية: 853 طن صادرات زراعية بـ 1.1 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

أصدرت مديرية الزراعة في الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة، تقريرًا حول إجمالي الصادرات الزراعية من محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأوضح تنامي حركة الصادرات وتنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار حرص المحافظة على دعم وتطوير منظومة الصادرات الزراعية وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العربية والأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي كميات الصادرات الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 853.533 طنًا بقيمة إجمالية قدرها 1,145,457.2 دولارًا . حيث بلغت كميات المحاصيل الحقلية المصدرة 446.7 طنًا بقيمة 596,915 دولارًا، بينما سجلت صادرات عصير الرمان وبوريه المانجو نحو 327.6 طنًا بقيمة 451,886.4 دولارًا، وبلغت صادرات مركز الفراولة ومعجون الطماطم 73.84 طنًا بقيمة 95,255.8 دولارًا، في حين تم تصدير 5.519 طنًا من سعف النخيل الأخضر بقيمة 1,400 دولارًا.

وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية تم توجيهها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يعكس جودة وتنوع المنتجات الزراعية المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما بلغ إجمالي عدد الشهادات الزراعية المصدرة خلال شهر سبتمبر (26 شهادة)، وهو ما يؤكد مطابقة المنتجات المصدّرة لمعايير الجودة والمواصفات الدولية.

وتأتي هذه الجهود في تنفيذا للسياسات العامة للدولة الهادفة إلى تنمية قطاع الصادرات الزراعية وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية، من خلال تحسين جودة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الزراعية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية مديرية الزراعة الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية منظومة الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد