قافلة طبية من التضامن لـ دور المسنين والمواطنين في الوراق

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة صحتك أمانة، أول قافلة طبية للمسنين، في مقر دار السلمانية لرعاية المسنين بالوراق، في محافظة الجيزة.

انضم إلى القافلة، نزلاء دار أم هانئ لرعاية المسنين، وامتدت خدماتها لتشمل المسنين المقبلين عليها من حي الوراق، وذلك بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والذي افتتح بدوره أعمال القافلة وبصحبته فريق العمل من الوزارة والمديرية.

وهدفت القافلة، إلى تقديم خدماتها للمسنين الأكثر احتياجا، ونُفذت بمشاركة الجامعة البريطانية BuE لطب الأسنان، التي وفرت فريقا طبيا متكاملا من الأطباء المتخصصين والتمريض، والصيادلة؛ لصرف العلاج اللازم للحالات.

كما نُفِّذَت أيضا بمشاركة بنك الشفاء المصري، الذي وفر الأطباء والأدوية في عدة تخصصات «العظام – الباطنة - الجلدية - القلب - الغدد الصماء».