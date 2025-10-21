المفوضية الأوروبية: متحدون من أجل سلام عادل ودائم لأوكرانيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم أن أوكرانيا يجب أن تكون في وضع أقوى خلال وقف إطلاق النار .

وقالت دير لاين، بحسب ما جاء في بيان مشترك للقادة الأوروبيين بشأن السلام في أوكرانيا :" نحن متحدون من أجل سلام عادل ودائم لأوكرانيا وندعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق ذلك"، وذلك بحسب ما نشرت المفوضية الأوروبية اليوم .

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد شددت قي وقت سابق، على أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل مع أوكرانيا من خلال برنامج جديد يمنحها تفوقا تكنولوجيا في ساحة المعركة.