نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

أخبار البلد

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة
محمد غالي

يهتم الطلاب بالتقديم علي موقع التنسيق لتسجيل رغباتهم، ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2025.

وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التسجيل حتى الساعة السابعة من مساء الأحد 7 سبتمبر 2025، استجابة لمطالب طلاب الدور الثاني الذين واجهوا صعوبات في الحصول على أرقامهم السرية من المدارس.

تنسيق

وتعد المرحلة الثالثة من التنسيق هي المرحلة النهائية التي ينتظرها آلاف الطلاب لتحديد الكليات والمعاهد التي سيلتحقون بها، حيث سيتم إعلان نتيجة القبول خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، أي في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2025، عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني.

ويكون طلاب المرحلة الثالثة على موعد قريب مع إعلان النتيجة النهائية التي ستحدد مستقبلهم الجامعي للعام الدراسي الجديد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي رياضة

الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق عبر الرابط:
(https://tansik.digital.gov.eg).
اختيار أيقونة "نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة".
إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.
الضغط على "عرض النتيجة" لمعرفة الكلية أو المعهد المرشح له الطالب.
طباعة بطاقة الترشيح واستخدامها في إجراءات القبول.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة علمي رياضة
 

تشمل القائمة عددا من الكليات والمعاهد، من بينها:

كلية الحقوق انتساب موجه القاهرة بنسبة 67.56%.
كلية الآداب انتساب موجه حلوان 67.20%.
كلية الآداب انتساب موجه أسيوط 64.63%.
كلية الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 64.88%.
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 61.34%.
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 59.15%.
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات 57.56%.
العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 56.71%.
تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات السويس 53.90%.
التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 53.05%.
معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 51.22%.
الفني التجاري بالزقازيق 51.46%.
ك.ت. فني صناعي قنا 52.07%.
ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء 50%.
العالي خدمة اجتماعية سوهاج 50%.

نصائح مهمة للطلاب للتقديم التنسيق

متابعة موقع التنسيق الرسمي فقط وعدم الاعتماد على روابط غير معتمدة.
التأكد من صحة إدخال البيانات وخاصة رقم الجلوس.
طباعة بطاقة الترشيح فور ظهور النتيجة.
الالتزام بمواعيد التقديم والتسجيل في الكلية أو المعهد.
اللجوء إلى الدعم الفني في الجامعات في حال مواجهة أي مشكلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2025 موقع التنسيق الإلكتروني

