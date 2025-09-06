خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (النظامين القديم والحديث) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

موعد غلق التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

وأوضحت أن تم الغلق في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة الموافق 5 سبتمبر ٢٠٢٥.

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg/

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصدي البلد، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستظهر خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة وغلق باب التسجيل.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 : https://tansik.digital.gov.eg/

وأكدت الوزارة ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.