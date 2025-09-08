قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس ترد على إنذار ترامب: مستعدون فورا للتفاوض لإنهاء الحرب
سيف زاهر: الخطيب يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي
قناة الأهلي تحسم الجدل بشأن المفاوضات مع جوميز
منتخب مصر يصل بوركينا فاسو استعدادا لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026
ما حكم الحركة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026
واتساب تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة أبل .. ما القصة؟
احذر فنجان الصباح.. هذا ما تفعله القهوة في معدتك الفارغة
تحذير جديد من الصين باللون الأصفر في مواجهة إعصار تاباه
فلسطين وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة
واشنطن بوست: استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
ديني

ما حكم الحركة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

محمد شحتة

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جواز الحركات أثناء الصلاة، مؤكدة أن هناك أنواعًا من الحركات وضوابط لها.

وقالت خلال تصريح، إن هناك حركات اضطرارية، مثل دفع ضرر أو حركة طبيعية للجسم أثناء السجود أو القيام، مثلما كان يفعل النبي ﷺ عندما كان يحمل حفيدته أثناء الصلاة، موضحة أن هذه الحركات لا تؤثر على صحة الصلاة.

وأضافت أن هناك حركات متعمدة كثيرة ومستمرة يقوم بها المصلي من دون ضرورة، مثل النظر حوله أو لمس العرق بشكل متكرر، وهذه الحركات قد تُخرِج الصلاة أو تبطلها، لأنها تتعارض مع التركيز والنية.

وأوضحت هبة إبراهيم أن الحركة البسيطة وغير المتعمدة أثناء الصلاة لا تبطلها، لكنها أكدت أن الأفضل للمصلي الحد من الحركة قدر الإمكان إلا عند الضرورة.

