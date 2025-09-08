ما حكم الحركة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جواز الحركات أثناء الصلاة، مؤكدة أن هناك أنواعًا من الحركات وضوابط لها.

وقالت خلال تصريح، إن هناك حركات اضطرارية، مثل دفع ضرر أو حركة طبيعية للجسم أثناء السجود أو القيام، مثلما كان يفعل النبي ﷺ عندما كان يحمل حفيدته أثناء الصلاة، موضحة أن هذه الحركات لا تؤثر على صحة الصلاة.

وأضافت أن هناك حركات متعمدة كثيرة ومستمرة يقوم بها المصلي من دون ضرورة، مثل النظر حوله أو لمس العرق بشكل متكرر، وهذه الحركات قد تُخرِج الصلاة أو تبطلها، لأنها تتعارض مع التركيز والنية.

وأوضحت هبة إبراهيم أن الحركة البسيطة وغير المتعمدة أثناء الصلاة لا تبطلها، لكنها أكدت أن الأفضل للمصلي الحد من الحركة قدر الإمكان إلا عند الضرورة.