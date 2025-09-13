قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الانتخابات أكتوبر المقبل..وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لرئاسة اليونسكو
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
اقتصاد

المالية: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026.. نواب: خطة الدولة لخفض الدين العام بوابة جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أميرة خلف
  • المالية: انتهينا من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام و تنوع مصادر التمويل المحلي
  • برلماني: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق رؤوس الأموال للسوق المصرية
  • برلمانية: استراتيجية المالية لإدارة الدين العام تخفف الأعباء وتدعم النمو المستدام

أظهر تقرير "موازنة المواطن"، إن مشروع موازنة العام المالي 2025 /2026، يستهدف استمرار خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقابل 6ر85% في يونيو 2025، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 - 2 مليار دولار سنويا.


وأوضح التقرير، الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان "موازنة كل المصريين"، أن الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة سجل نسبة 9ر63% للناتج المحلي، بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 1ر18% في يونيو 2026.

وأشار إلى الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، فضلا عن الحرص على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة وإصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الحكومة تعمل على مواصلة جهودها لضبط المالية العامة، مؤكدين أن معدل الدين العام سيواصل الانخفاض ليصل إلى نحو 82% بنهاية يونيو 2026، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

بداية ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات المالية بشأن الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام،مؤكدا أن الدولة تعمل على مواصلة جهودها لضبط المالية العامة، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

و أشار" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن 
خفض معدل الدين العام ، سيكون له الأثر الايجابي على الدولة، أبرزها تخفيف أعباء خدمة الدين ، إضافة إلى تعزيز  الاستقرار المالي ، و  زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في السوق المصرية، بما يخدم مشروعات التنمية  وتحقيق النمو المستدام.


في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المالية بشأن الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام،مؤكدة أنها ستسهم في تخفيض الأعباء على الموازنة العامة.

و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" على ضرورة الاعتماد على الآليات المبتكرة لتنويع مصادر التمويل المحلي، لتعزيز الانضباط المالي، وتحقيق استدامة في إدارة الدين، بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

دار الإفتاء

ما حكم تعدد الحلف والعجز عن كفارته بسبب المرض؟ .. أمين الفتوى يجيب

جانب من الزيارة

مستشارة شيخ الأزهر تتفقد مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن بمدينة البعوث

دعاء للهداية والفرج

دعاء للهداية والفرج.. ابدأ به يومك وردده الآن

بالصور

ثقافة الشرقية تبدأ عرض نهاية فاوست ضمن مهرجان 500 ليلة مسرحية| صور

قصر ثقافة الشرقية
قصر ثقافة الشرقية
قصر ثقافة الشرقية

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

