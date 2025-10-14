اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة بقومي المرأة بكفر الشيخ

اختتم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، فعاليات اليوم الثاني والأخير من البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية المحلية لتناول القضايا السكانية والصحية والتوعية المجتمعية (جلسات الدوار)، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاثة، وبمشاركة أعضاء وعضوات الفرع.

جاء ذلك برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

أهداف البرنامج

استهدف البرنامج تدريب عدد 43 من القيادات الدينية بوزارة الأوقاف، بهدف نقل رسائل التوعية المرتبطة بالقضايا السكانية والصحية، والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات، التربية السليمة، ومحاربة العنف ضد المرأة، خاصة ختان الإناث

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إلى أن البرنامج ركز خلال فعالياته، على تعزيز دور القيادات الدينية في توصيل الرسائل المجتمعية الإيجابية، ودعم الفكر الديني المستنير.