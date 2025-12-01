حكاية مركز العزيمة أول مركز متكامل في إقليم الدلتا لعلاج الإدمان

في قلب قرية دمنهور الوحش بمركز زفتى، إحدى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، كأول مركز متكامل من نوعه في إقليم الدلتا، ليصبح نموذجًا يحتذى به في تقديم العلاج الشامل للشباب والأسر، ويجسد التزام الدولة بمحاربة آفة الإدمان وحماية المجتمع.

توجيهات محافظ الغربية

وقامت محافظة الغربية بتوفير الأرض والمباني بالكامل، بالإضافة إلى دعم كامل بالمرافق والخدمات، ليخرج هذا المشروع إلى النور بالشكل اللائق بأهالي الدلتا. المركز التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يستهدف تقديم خدماته لما يقرب من 3000 مريض سنويًا من أبناء الغربية والمحافظات المجاورة مثل كفر الشيخ والمنوفية، ليكون نقطة أمل لكل أسرة تبحث عن علاج آمن ومتطور وقريب من أهلها.

مواجهه ظاهرة تعاطي المواد المخدرة

المركز مجهز وفق أعلى المعايير ويضم:

•عيادات خارجية للمتابعة الدقيقة

•أقسام إقامة للرجال والسيدات والمراهقين

•قسم للتشخيص المزدوج للحالات التي تحتاج علاجًا نفسيًا وإدمانيًا متزامنًا

•صالات رياضية وملاعب وصالات جيم منفصلة للرجال والسيدات

•مكتبة وقاعة موسيقى ومسرح داخلي وصالة كمبيوتر

•مطعم مجهز بالكامل ومناطق خضراء للأنشطة التأهيلية

كما استقطب المركز تشغيل نحو 90 فردًا من أبناء دمنهور الوحش ومركز زفتى، ليشعر المواطن مباشرة بثمار التنمية في محافظته، وليصبح جزءًا فاعلًا في منظومة حماية الشباب وتأهيلهم.

تفاصيل القصة

مركز العزيمة في عروس الدلتا صرح إنساني متكامل يحمل رسالة واضحة لكل أسرة: الدولة بجانب الإنسان، والشباب في قلب اهتماماتها، والتنمية الحقيقية تبدأ من حماية الإنسان وبناء مستقبله.