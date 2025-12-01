قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
في إطار جولاته المفاجئة .. وزير التعليم يزور مدرستين بإدارة التبين بالقاهرة
الرمادي يهاجم إدارة الزمالك: تجاهلوا توصياتي.. وتعيين جون إدوارد كارثة كبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حكاية مركز العزيمة أول مركز متكامل في إقليم الدلتا لعلاج الإدمان

افتتاح مركز علاج الإدمان بالغربية
افتتاح مركز علاج الإدمان بالغربية
الغربية أحمد علي

في قلب قرية دمنهور الوحش بمركز زفتى، إحدى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، كأول مركز متكامل من نوعه في إقليم الدلتا، ليصبح نموذجًا يحتذى به في تقديم العلاج الشامل للشباب والأسر، ويجسد التزام الدولة بمحاربة آفة الإدمان وحماية المجتمع.

توجيهات محافظ الغربية 

وقامت محافظة الغربية بتوفير الأرض والمباني بالكامل، بالإضافة إلى دعم كامل بالمرافق والخدمات، ليخرج هذا المشروع إلى النور بالشكل اللائق بأهالي الدلتا. المركز التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يستهدف تقديم خدماته لما يقرب من 3000 مريض سنويًا من أبناء الغربية والمحافظات المجاورة مثل كفر الشيخ والمنوفية، ليكون نقطة أمل لكل أسرة تبحث عن علاج آمن ومتطور وقريب من أهلها.

مواجهه ظاهرة تعاطي المواد المخدرة 

المركز مجهز وفق أعلى المعايير ويضم:
•عيادات خارجية للمتابعة الدقيقة
•أقسام إقامة للرجال والسيدات والمراهقين
•قسم للتشخيص المزدوج للحالات التي تحتاج علاجًا نفسيًا وإدمانيًا متزامنًا
•صالات رياضية وملاعب وصالات جيم منفصلة للرجال والسيدات
•مكتبة وقاعة موسيقى ومسرح داخلي وصالة كمبيوتر
•مطعم مجهز بالكامل ومناطق خضراء للأنشطة التأهيلية

كما استقطب المركز تشغيل نحو 90 فردًا من أبناء دمنهور الوحش ومركز زفتى، ليشعر المواطن مباشرة بثمار التنمية في محافظته، وليصبح جزءًا فاعلًا في منظومة حماية الشباب وتأهيلهم.

تفاصيل القصة 

مركز العزيمة في عروس الدلتا صرح إنساني متكامل يحمل رسالة واضحة لكل أسرة: الدولة بجانب الإنسان، والشباب في قلب اهتماماتها، والتنمية الحقيقية تبدأ من حماية الإنسان وبناء مستقبله.

اخبار محافظة الغربية افتتاح مركز علاج الإدمان قرية دمنهور محافظ الغربية وزراء الثلاثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

أيهما أفضل للشراء ولماذا ..هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي

جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق .. إليك مواصفات وسعر OnePlus Pad Go 2

أوبو فايند إن 6

إطلاق أنحف هاتف قابل للطي "Find N5".. السعر مفاجأة

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد